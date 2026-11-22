Снимка: Николай Попов, фейсбук

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Николай Попов, бащата на загиналата при катастрофа Сияна, изрази сериозни съмнения, че разрушаването на гроба на дъщеря му е причинено от силен вятър. В публикация във Facebook той постави въпроси за обстоятелствата около случилото се и заяви, че не вярва то да е случайност.

„Как вятърът обръща двойна каменна плоча с тегло над 500 килограма? Защо точно там? Защо точно на гроба на Сияна? Сред стотици други гробове?“, написа Попов.

В публикацията си той припомня и други случаи, за които твърди, че е бил обект на посегателства, заплахи и сплашване през последните месеци. По думите му маскирани лица са нахлули в негов обект, бил е заплашван с убийство, а по случая със заплахите е образувано досъдебно производство. Той заявява още, че е бил следен и подложен на тормоз.

Попов изразява съмнение, че зад случилото се с гроба на дъщеря му може да стоят хора, които искат да го накарат да замълчи. В публикацията си отправя и тежки обвинения, свързани със смъртта на деца при катастрофи.

„Сега посегнаха и на последното място, където мога да бъда близо до детето си. На гроба на Сияна!“, пише той.

Бащата заявява, че няма да се откаже да защитава паметта на дъщеря си въпреки заплахите и натиска, за които разказва.

„Сияна не може да се защити. Но аз съм нейният баща. И докато съм жив, ще защитавам паметта ѝ“, завършва публикацията си Николай Попов с категоричното послание: „НЯМА ДА МЕ УПЛАШИТЕ!“.