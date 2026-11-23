Срещата е по инициатива на областния управител Атанас Гергинов и събра представители на горските стопанства, РДГ и ЕРМ Запад

Снимка: Областна администрация - Кюстендил

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Работна среща за подобряване на координацията при поддръжката на електропреносната мрежа в горските територии се проведе в Областна администрация – Кюстендил. Тя е по инициатива на областния управител Атанас Гергинов и в нея участваха представители на Регионалната дирекция по горите – Кюстендил, директорите на държавните горски стопанства в областта и представители на „Електрохолд“ (ЕРМ Запад).

Основен акцент в разговорите беше подобряването и ускоряването на комуникацията между институциите и електроразпределителното дружество при издаването на разрешителни за сеч, извършването на маркировка и почистването на сервитутните зони около електропроводите.

Участниците се обединиха около необходимостта от предварителна и пряка комуникация между фирмите изпълнители и съответните горски стопанства, за да се избегнат административни забавяния.

Договорено беше до края на годината електроразпределителното дружество да представи пред институциите конкретен график за 2027 г. с обектите, в които е необходимо да бъде извършена санитарна сеч в сервитутните зони.

Целта на своевременното планиране е да се подобри превенцията и да не се допускат горски пожари и аварии по електрическите мрежи високо и средно напрежение.

По време на срещата беше обсъдена и действащата нормативна уредба. Участниците набелязаха необходимостта от иницииране на законодателни промени, които да улеснят процедурите и да осигурят дългосрочно решение на проблемите при поддръжката на просеките в горския фонд.