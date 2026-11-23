Мъж и жена са обвинени за трафик на хора по схемата „lover boy“

Снимка: ГДБОП

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Мъж на 42 години и жена на 38 години са задържани при специализирана операция на ГДБОП срещу трафика на хора с цел сексуална експлоатация. Според разследващите двамата са участвали в организирана престъпна група, създадена с цел набиране на жени и принуждаването им да предоставят сексуални услуги срещу заплащане.

По данни на разследването дейността на групата е започнала през септември 2023 г. Жените били набелязвани чрез онлайн платформи, като с тях целенасочено се изграждала емоционална връзка по модела „lover boy“.

След като спечелвал доверието им, мъжът ги принуждавал да предоставят сексуални услуги в София и други населени места в страната. Според събраната информация част от жертвите били държани в апартаменти, а двамата обвиняеми упражнявали контрол върху тях и прибирали получените средства.

Специализираната полицейска операция е проведена в София на 18 ноември 2026 г. В хода ѝ са разпитани свидетели и са иззети мобилни телефони и различни документи.

Материалите по случая са докладвани на Софийската градска прокуратура, където е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. 321, ал. 6, чл. 159а, ал. 2 и чл. 159в от Наказателния кодекс.

На двамата задържани са повдигнати обвинения. Софийският градски съд е потвърдил постоянната мярка „задържане под стража“ за мъжа с мотива, че съществува опасност да извърши друго престъпление.

Спрямо жената е определена мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 10 000 евро. Като мотив за това е посочено, че тя е майка на малолетно дете.