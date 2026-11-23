Снимка: Карате клуб „Респект“ - Кюстендил

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С общо девет медала – два златни, четири сребърни и три бронзови, се завърнаха състезателите на Карате клуб „Респект“ – Кюстендил от Държавното първенство – фаза II, проведено в Русе.

В надпреварата клубът участва с 10 състезатели, които демонстрираха добра подготовка, борбеност и силен състезателен дух.

Златните отличия завоюваха Дариа Димитрова и Александър Иванов. Димитрова стана шампионка в дисциплината кумите, категория +66 кг при джуниорките, а Иванов спечели първото място в категория +55 кг при родените през 2013 г.

Сребърни медали спечелиха Дея Балабанова, Рая Керелска и Стефани Йорданова в индивидуалната дисциплина кумите, както и в отборната надпревара при момичетата. Със сребро в отборното състезание се отличиха Никол Михалкова, Ева Алексова и Рая Керелска.

Бронзови отличия завоюваха Деяна Михалкова, Теодора Караджова и Никол Михалкова.

От клуба определят представянето като резултат от постоянството, дисциплината и усилената работа на състезателите и техните треньори.

Пред карате клуб „Респект“ предстои ново сериозно предизвикателство. През декември състезателите ще участват в Световната младежка лига във Венеция, където ще премерят сили с каратеки от цял свят.