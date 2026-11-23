Мъж е загинал при тежък инцидент с АТВ в района на село Габра, съобщиха от полицията.
Сигналът за произшествието е постъпил около 15:30 часа на 22 ноември в ОДМВР-София. Инцидентът е станал на приблизително два километра след село Габра в посока Самоков, извън републиканската пътна мрежа.
При пристигането си на място полицейските служители са установили самокатастрофирало АТВ. Екип на спешна помощ е констатирал смъртта на водача.
По случая е образувано досъдебно производство, като причините за инцидента се изясняват.