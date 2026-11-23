Илияна Йотова и Кирил Вълчев ще получат официално удостоверенията си за избора им за президент и вицепрезидент на Република България на тържествена церемония, организирана от Централната избирателна комисия.
Събитието ще се проведе на 24 ноември от 14:00 часа, когато председателят на ЦИК Георги Хорозов ще връчи официалните документи, удостоверяващи избора на двамата кандидати за най-висшите държавни постове.
Церемонията бележи финалния етап от изборния процес и формалното потвърждение на вота на българските граждани.