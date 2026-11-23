В три от осемте проверени щанда не издавали касови бележки, а в два са установени разминавания между касовата наличност и отчетените суми

Снимка: INFOMREJA.BG/AI

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Инспектори от Главна дирекция „Фискален контрол“ към Националната агенция за приходите установиха нарушения във всички проверени търговски обекти на коледните базари в София.

В неделя служителите са извършили проверки на общо осем щанда пред НДК, на Немския базар в Градската градина и на коледния базар в столичния квартал „Младост“. При проверките са установени общо осем нарушения.

Най-честото нарушение е неиздаването на касова бележка – такъв проблем е констатиран в три от обектите. В два щанда инспекторите са установили разминаване между сумите, отчетени на фискалното устройство, и наличните пари в касата.

В един от обектите липсвали задължителните данни за наименованието и адреса на търговеца, в друг се издавали касови бележки без необходимите реквизити, а в трети не били представени документи за регистрацията на фискалното устройство.

За неиздаване на касова бележка и за разминаване между касовата наличност и отчетените суми може да бъде наложена административната мярка „запечатване на обект“, напомнят от НАП.

От приходната агенция призовават потребителите да упражняват граждански контрол върху отчитането на продажбите. Това може да стане чрез мобилното приложение NRA Mobile, което позволява сканиране на QR кода върху касовата бележка.