Снимка: Агенция „Митници“

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Общо 54 774 текстилни изделия с логата на футболни клубове, участващи в Световното първенство по футбол през 2026 г., и на FIFA са задържани от българските митнически служители в рамките на международната операция „WorldCup26“. Тя е координирана от Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Акцията е насочена срещу фалшиви стоки, свързани с предстоящия футболен турнир, като основният фокус е върху имитации на официални артикули. Стойността на задържаните в България изделия надхвърля 3,5 млн. евро.

В международен мащаб по време на операцията са конфискувани над 2,1 милиона фалшиви стоки на приблизителна стойност 132 млн. евро. Около 2,7% от всички задържани артикули са открити от Агенция „Митници“ при проверки на българските граници.

В операцията са участвали митническите органи на 23 държави – членки на Европейския съюз, както и представители на Бразилия, Канада, Египет, Мексико, Мароко, Сенегал и Турция. Съвместните действия са позволили обмен на информация за съмнителни пратки в реално време и едновременното им проследяване в различни части на света.

Сред конфискуваните стоки са спортни облекла и обувки, шапки, чорапи, играчки, сувенири и артикули, свързани със Световното първенство – ключодържатели, знамена и трофеи. Установени са и хранителни продукти и напитки, нарушаващи права върху интелектуалната собственост, включително картофен чипс и бутилки уиски.

В Испания митническите органи са разкрили фабрика в близост до Мадрид, произвеждаща фалшиви облекла по поръчка. Производственият ѝ капацитет е достигал 800 000 артикула годишно.

Сътрудничеството на OLAF с големи платформи за онлайн търговия е довело до закриването на 3300 онлайн магазина и премахването на над 419 000 обяви за незаконни стоки с приблизителна стойност 4,2 млн. евро в световен мащаб.

Чрез предприетите действия преди пика на продажбите операцията е предотвратила десетки милиони потенциални продажби на фалшиви артикули.

От OLAF посочват, че резултатите са постигнати благодарение на тясното сътрудничество между европейската служба, митническите и правоприлагащите органи по целия свят.