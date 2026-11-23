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Четири пожара са гасили екипите на районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ в област Кюстендил в края на миналата седмица, като два от инцидентите са нанесли материални щети, съобщиха от полицията.

Вчера в местността Дренски рид в Дупница пламъци са унищожили фургон заедно с намиращото се в него оборудване. Причината за възникването на огъня е неправилно ползване на печка на твърдо гориво. При произшествието няма пострадали хора.

На 20 ноември 2026 г. е възникнал пожар и в къща в кюстендилския квартал „Изток“. Инцидентът е причинен поради небрежно боравене с открит огън, като са унищожени 80 кв. м от покривната конструкция на сградата. И при този случай няма пострадали граждани.