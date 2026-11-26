Трима души пострадаха при тежко пътнотранспортно произшествие, станало на околовръстния път на Шумен в участъка между разклона за село Васил Друмево, разклона за „Алкомет“ и входа на града откъм бул. „Симеон Велики“.

Сигналът за инцидента е постъпил в ОДМВР – Шумен на 25 ноември в 17:52 часа чрез телефон 112. След получаване на информацията към мястото незабавно са насочени екипи на полицията и спешна помощ.

По първоначални данни катастрофата е възникнала на прав участък при изкачване между лек автомобил „Ауди А3“, управляван от 61-годишен мъж от село Мадара, и лек автомобил „Опел Астра“, зад волана на който е бил 28-годишен мъж от село Сушина. В опела е пътувал и друг 28-годишен мъж от същото населено място.

След сблъсъка тримата участници в произшествието са транспортирани за преглед и лечение в МБАЛ – Шумен.

Медицинските екипи са установили, че водачът на аудито е получил фрактура на гръбначен прешлен. Шофьорът на опела е със счупване на дясната капачка на коляното, фрактури на дясната лъчева кост и на кост в областта на дясната китка, както и със съмнения за счупване на лявата подбедрица. По данни на лекарите няма непосредствена опасност за живота му.

Най-тежко е състоянието на пътника в опела. Той е приет в лечебното заведение в безсъзнание, с тежка черепно-мозъчна травма и реална опасност за живота.

И тримата пострадали са оставени под лекарско наблюдение и лечение в шуменската болница.

Според първоначалната информация 61-годишният водач на „Ауди А3“ е пътувал по направление Бургас – Варна, когато е навлязъл в лентата за насрещно движение и е последвал челен удар с насрещно движещия се „Опел Астра“.

В хода на извършените проверки е установено още, че автомобилът „Ауди А3“ не е преминал задължителния периодичен технически преглед.

Разследващите органи продължават работата по изясняване на всички факти и обстоятелства около тежкия пътен инцидент. По случая е образувано досъдебно производство.