Благотворителната вечер „Заедно за утре“, организирана под патронажа на кмета на община Банско Стойчо Баненски, приключи с впечатляващ резултат, като за каузите на Фондация „Банско за теб“ бяха събрани общо 23 581 евро.

Събитието се превърна в символ на надеждата, съпричастността и обществената отговорност, доказвайки още веднъж, че когато хората обединят усилията си около благородна кауза, могат да бъдат постигнати значими резултати.

В благотворителната вечер участваха представители на бизнеса от Банско и Разлог, които създадоха атмосфера на единство, приятелство и взаимна подкрепа. Срещата премина в дух на съпричастност и желание за помощ към хората, изправени пред трудни житейски изпитания.

Организаторите подчертаха, че зад всяка благотворителна инициатива стои човешка история, зад всяко дарение се крие надежда, а всяка подадена ръка е израз на сърдечност и съпричастност към чуждата съдба.

Специални благодарности бяха отправени към кмета на община Банско Стойчо Баненски за подкрепата към мисията на фондацията. От организацията изразиха признателност за доверието, съпричастността и готовността му да застане зад обществено значимите каузи. По думите им именно обединението между хората е двигателят на големите и устойчиви промени.

Признание получиха и домакините на събитието от ресторант „Ор Руж“ Йордан Еринин и Александър Веселинов. Организаторите благодариха за гостоприемството, професионалното отношение и ангажираността, благодарение на които благотворителната вечер се е превърнала в запомнящо се събитие. От фондацията подчертаха, че подкрепата на съмишленици е ключова за успеха на подобни инициативи.

Сред основните акценти на вечерта беше и широката подкрепа от дарители, предоставили предмети за благотворителния търг и инициативите, чрез които са били събрани допълнителни средства за каузите на фондацията.

С признание бяха отличени Кубрат Пулев, Стиляна Николова, Огнян Владимиров и ПФК „Левски“, Мая Христоскова и „Юлен“ АД, Иван Ковачев, Иринка Загорчина, Иво Димитров, Христина Клечерова, Александър Тумбев, Винарска изба „Логодаж“, фирма „БНК“, Антония Петрова-Батинкова, хотел „Лъки Банско“, Костадин Везьов, Мартина Баненска, майсторът ковач Антон Анастасов, „Дринк маркет“ и Стефан Стефанов, хотел „Римска баня“, винен бар „The Bottle“, винен бар „Di Vino“, ски училище „Ски мания“, адвокат Иван Гемков, „ФизиоПро“ и Никифор Минков, фитнес „Фитбокс“ и Иван Сирлещов, ресторант „Мотиката“ и Йордан Ковачев, механа „Бай Коце“ и Костадин Мутафчиев, механа „Македонска кръчма“ и Петър Галчев, оптика „Ива оптик“ и Иван Баряков, книжарница „Техноофис“ в Банско и Любен Сирлещов, борса „Шамби“, Мария Зайкова, месарски магазин „При Динко“, механа „Ловна среща“, „Флаш клуб“ – Банско и ресторант „Ор Руж“.

Фондация „Банско за теб“ отправи благодарност и към всички гости, присъствали на благотворителната вечер. От организацията посочиха, че всяко дарение и всяка проява на съпричастност са много повече от финансова помощ, защото са доказателство, че обществото не остава безразлично към хората в нужда.

От фондацията увериха, че събраните средства ще бъдат използвани отговорно, прозрачно и целенасочено за подпомагане на хора, които се нуждаят от подкрепа. По думите им даренията носят не само финансова стойност, а създават възможности, надежда и шанс за по-добро бъдеще.

Особено внимание беше отделено и на доброволците, които са работили зад кулисите за успешното провеждане на събитието.

От фондацията подчертаха, че именно хората, които влагат време, усилия и сърце в общата мисия, превръщат благотворителността в реална промяна. Организаторите заявиха, че са горди да работят с екип от съмишленици, които ежедневно доказват силата на доброто.

В заключение от Фондация „Банско за теб“ отправиха послание към всички дарители и съмишленици, като подчертаха, че най-ценният резултат от вечерта не е единствено събраната сума, а усещането, че доброто продължава да обединява хората. Те изразиха благодарност към всички, които са повярвали в мисията на организацията и са застанали зад каузите ѝ, като отправиха пожелание добрината и подкрепата да се връщат многократно към всеки, който ги е дарил.