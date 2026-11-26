Курортът Банско ще даде официален старт на ски сезон 2026/2027 на 19 декември с богата празнична програма, която ще обхване както Бъндеришка поляна, така и централната част на града.

Събитията ще започнат още в сутрешните часове на Бъндеришка поляна, където от 09:30 часа ще бъде открита регистрацията за популярните игри „Влез в отбора на шампиона“ и „Ловци на съкровища“.

В 11:00 часа ще бъде дадено началото на състезателната инициатива „Влез в отбора на шампиона“, която традиционно привлича стотици любители на зимните спортове.

Един от най-впечатляващите моменти в програмата е предвиден за 12:00 часа, когато ще се проведе масово спускане на ски звездите и възпитаниците на ски училище „Юлен“. По същото време гостите на курорта ще могат да се насладят и на специалното музикално шоу на DJ Alexandros Traw и Anasstasis Voukis Percussion Show.

От 13:00 часа ще стартира играта „Ловци на съкровища“, след което ще се състои и официалното награждаване на победителите в двете атрактивни инициативи.

Празничната програма ще продължи в центъра на Банско, на площад „Никола Вапцаров“, където от 17:30 часа ще бъде представено събитието „Уникално Банско“ с кулинарна демонстрация и дегустация на традиционни местни специалитети.

Кулминацията на деня е насрочена за 18:00 часа с официалното откриване на зимния сезон в присъствието на специални гости и световноизвестните ски легенди Дейв Райдинг и Марк Жирардели.

Половин час по-късно, от 18:30 часа, празникът ще продължи с фолклорен спектакъл, който ще допълни атмосферата на едно от най-очакваните зимни събития в България.

Организатори на откриването са Община Банско, „Юлен“ АД и туристическият бранш в курорта, които и тази година подготвят разнообразна програма, съчетаваща спорт, забавления, музика и български традиции.

Събитието има за цел не само да постави началото на новия зимен сезон, но и да представи Банско като една от водещите зимни дестинации в страната, привличаща любители на ските и планината от България и чужбина.