Старите тръби с диаметър Ф80 са заменени с полиетиленови с диаметър Ф90

Снимка: ВиК Благоевград

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Приключи подмяната на довеждащия водопровод в село Обидим, община Банско. Дейностите са изпълнени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

В рамките на обекта са подменени общо 1680 метра стар етернитов водопровод с диаметър Ф80. На негово място са положени нови полиетиленови тръби с диаметър Ф90.

Реконструкцията цели да подобри състоянието на довеждащата водопроводна инфраструктура, да повиши нейната надеждност и да ограничи риска от аварии.

С реализирането на обекта ВиК – Благоевград продължава работата си по обновяване на остарялата водопроводна мрежа и подобряване на водоснабдяването в населените места от областта.