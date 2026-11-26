Две важни предложения, насочени към развитието на спорта в община Банско, ще бъдат разгледани от Общинския съвет. Те предвиждат осигуряване на средства както за провеждането на традиционната церемония „Спортист на годината“ за 2026 г., така и за подпомагане дейността на Спортен клуб по художествена гимнастика „Банско“.

В докладна записка до председателя на Общински съвет – Банско кметът Стойчо Баненски предлага да бъде отпусната сума от 7000 евро за организацията и провеждането на церемонията по награждаване на най-изявените спортисти на общината през 2026 година.

От администрацията подчертават, че конкурсът се организира ежегодно и има за цел да отличи постиженията на спортисти, треньори и спортни клубове, които представят Банско на национално и международно ниво.

Съгласно действащите правила местните спортни клубове са имали възможност да подават номинации в категориите „Спортист на годината“, „Млада надежда на годината“, „Треньор на годината“ и „Спортен клуб на годината“. Победителите се определят след оценка на номинациите и анкетно гласуване сред представителите на спортните организации.

Предложението предвижда наградният фонд да бъде разпределен между четирите основни категории. За отличието „Млада надежда на годината“ са предвидени 500 евро, за „Спортист на годината“ – 1000 евро, за „Треньор на годината“ – 1000 евро, а за „Спортен клуб на годината“ – 2000 евро. Още 2500 евро са заложени за организацията и провеждането на официалната церемония.

Успоредно с това местният парламент ще обсъди и докладна записка, свързана с подпомагането на Спортен клуб по художествена гимнастика „Банско“. Искането е внесено от председателя на клуба Натали Танева, която е поискала финансова помощ в размер на 7613 евро за спортната дейност на организацията през 2026 година.

В документа се посочва, че клубът е сред утвърдените спортни организации в общината и развива активна тренировъчна и състезателна дейност, като създава условия за спортна подготовка и развитие на деца от Банско и региона.

По данни на клуба към средата на ноември в тренировъчния процес участват 55 деца. От тях 33 са от Банско, 12 от Разлог, 7 от село Баня и още 3 от други населени места. Официално картотекираните състезателки за 2026 година са девет.

Спортният клуб отчита и сериозни резултати през последните години. В годишния си отчет организацията посочва участие в множество национални и международни турнири, както и завоювани общо 67 медала, сред които 45 златни, 12 сребърни и 12 бронзови отличия.

Сред основните цели за 2026 година са участие в минимум осем турнира от държавния спортен календар, успешно представяне на държавни първенства, сформиране на нови ансамбли и увеличаване на броя на подготвителните групи с поне 15 процента.

В представената план-сметка клубът е предвидил средства за наем на тренировъчна зала, членски внос към Българската федерация по художествена гимнастика, закупуване на спортни екипи, професионални уреди и участие в държавни първенства.

След анализ на представените документи кметът Стойчо Баненски предлага Общинският съвет да отпусне не поисканите 7613 евро, а финансова помощ в размер на 4500 евро за подпомагане спортната дейност на клуба. Средствата следва да бъдат осигурени от бюджета по дейност „Спортни бази и спорт за всички“.