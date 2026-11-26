Поредица от финансови предложения, насочени към образованието, общинските дружества и подобряването на публичните услуги, ще бъдат разгледани от Общински съвет – Банско по предложение на кмета Стойчо Баненски. Сред тях са отпускане на безлихвени заеми за изпълнение на проекти и дейности, както и разрешение за закупуване на нов електрически автомобил за нуждите на общинско дружество.

Едно от предложенията предвижда Община Банско да отпусне безлихвен заем в размер до 40 000 евро за реализацията на проекта „Подкрепа за ученици с таланти в Община Банско“, финансиран по Програма „Образование“ 2021–2027. Проектът е насочен към развиване на способностите, талантите и индивидуалния потенциал на учениците чрез изпълнение на различни образователни дейности.

В мотивите към докладната се посочва, че е необходимо временно оборотно финансиране, тъй като разходите по проекта следва да бъдат извършвани преди възстановяването на средствата от управляващия орган. Според администрацията липсата на подобен финансов ресурс може да затрудни изпълнението на дейностите и да доведе до забавяне на плащанията към изпълнители и доставчици.

Предлага се заемът да бъде осигурен от временно свободни средства в бюджета на общината и да бъде възстановен в едномесечен срок след окончателната верификация и превеждане на средствата по проекта.

Втората докладна е свързана с предоставянето на временен безлихвен заем на Христо Янчовичин, директор на Гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ в Банско, за изпълнение на дейности по ремонт на покривите на училищни сгради.

От документите става ясно, че Министерството на образованието и науката е осигурило финансирането за ремонта, но средствата се възстановяват след приключване на дейностите и окончателното им разплащане. Поради липса на необходимия собствен финансов ресурс ръководството на гимназията е поискало общината да предостави временен безлихвен заем в размер на 102 258 евро.

Според предложението средствата ще бъдат използвани за своевременно плащане по договора за ремонта, а заемът трябва да бъде върнат до три дни след окончателното възстановяване на сумата от Министерството на образованието и науката.

Общинските съветници ще обсъдят и предложение за финансова подкрепа на общинското дружество „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД, което изпитва сериозни затруднения в началото на отоплителния сезон.

Според информацията, предоставена от управителя Тодор Тренчев, дружеството среща проблеми с ликвидността заради нарасналите разходи за суровини, увеличението на цените на дървесния чипс с над 30 процента и забавяне на процедурата по увеличение на банков овердрафт.

В докладната се подчертава, че дружеството доставя топлинна енергия на всички училища и детски градини в Банско и Добринище, което прави осигуряването на нормалната му работа особено важно. Поради тази причина се предлага отпускането на временен безлихвен заем в размер на 40 000 евро.

Предвижда се половината от сумата да бъде възстановена до 30 юни 2027 г., а останалата част – до 30 юни 2028 г.

Сред предложенията е и искане от Райна Малчова, управител на „Общински паркинги Банско“ ЕООД, за закупуване на нов електрически автомобил за нуждите на дружеството.

Според предоставената информация нарастващият поток от туристи и собственици на имоти в курортния град е довел до значително увеличаване на дейностите на дружеството, което налага разширяване на автомобилния парк.

Предложението е за закупуването на електрически автомобил Ford Courier Transit BEV VAN TREND EM 100kW Battery 46 kWh на стойност до 25 564,59 евро без ДДС чрез финансов лизинг за срок от пет години. Автомобилът е избран след предварително пазарно проучване и според администрацията ще допринесе както за оптимизиране на разходите, така и за намаляване на вредните емисии.