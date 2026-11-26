Община Разлог публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Предложението е внесено от кмета инж. Красимир Герчев и е обявено за консултации с граждани и юридически лица в рамките на 30-дневен срок, считано от 23 ноември.

Проектът предвижда съществени промени в таксите за ползване на гробни места, както и въвеждането на нови цени за услуги, предоставяни от Общинско предприятие „Обреден дом“ в Разлог.

В мотивите към предложението се посочва, че необходимостта от актуализацията е продиктувана от предложение на директора на ОП „Обреден дом“ Райна Рачева, придружено с анализ на приходите, разходите и себестойността на предоставяните услуги.

Според представените данни приходите на предприятието към момента покриват едва 53% от извършваните разходи. От администрацията подчертават, че това противоречи на принципите за финансова ефективност и възстановяване на реалните разходи по предоставянето на услугите.

От общината аргументират необходимостта от промяната с ръста на минималната работна заплата, увеличението на осигурителните разходи, натрупаната инфлация през последните години и поскъпването на консумативите и материалите, използвани при извършването на обредните дейности.

В документа е записано, че Обредният дом отчита годишен дефицит в размер на 36 603 евро, който в момента се покрива от бюджета на Община Разлог. Според авторите на проекта предложените промени не са насочени към реализиране на печалба, а към постигане на финансова самоиздръжка и ограничаване на необходимостта от допълнително бюджетно финансиране.

Сред най-съществените промени са новите такси за гробни места. За ползване на гробно място за срок от 10 години се предлага цената за старите гробища да стане 50 евро, а за новите гробища – 60 евро. За предоставяне на гробно място за вечни времена се предвиждат цени от 250 евро за старите и 300 евро за новите гробища.

Проектът включва и нов раздел за услугите „Радостни ритуали“, предоставяни от ОП „Обреден дом“. Предлага се ритуал по сключване на граждански брак в офиса при особени случаи да струва 50 евро, а изнесеният граждански ритуал – 160 евро.

Заложени са и подробни цени за услугите при траурни церемонии. Сред тях са осигуряване на свещеник за опело за 10 евро, превоз на покойник в рамките на града за 40 евро, превоз до населени места на територията на общината за 100 евро, изкопаване и оформяне на гробно място за 160 евро, урнополагане за 80 евро и ексхумация на труп за 300 евро.

Предвиждат се още такси за осигуряване на ковчег и кръст, изготвяне на некролози, траурни атрибути, надписване на ленти, осигуряване на носачи, почистване и целогодишна поддръжка на гробни места, както и други съпътстващи дейности.

От общинската администрация посочват, че очакваните резултати от промените включват увеличаване на собствените приходи на предприятието, значително ограничаване на бюджетния дефицит, подобряване на материалната база и качеството на услугите, както и освобождаване на общински средства за други важни дейности като инфраструктура, образование и социална политика.

Според мотивите новият модел цели да прекрати практиката всички данъкоплатци да субсидират допълнителни услуги и тържествени ритуали, като същевременно се запази достъпността на основните административни и обредни дейности за жителите на общината.