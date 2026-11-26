Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност двама мъже на 25 и 26 години за нападение над полицейски служител по време на изпълнение на служебните му задължения.

Според събраните до момента доказателства инцидентът е станал на 24 ноември 2026 г. около 18:20 часа в София. По данни на разследването обвиняемите, посочени с инициали В.Р. и В.Д., са хвърляли камъни по полицейски служител, който е изпълнявал служебните си ангажименти.

Вследствие на нападението на служителя на реда е била причинена лека телесна повреда, уточняват от държавното обвинение.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 130, ал. 2 и чл. 20 от Наказателния кодекс. За това деяние законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ до три години.

С постановление на наблюдаващ прокурор двамата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа.

Предстои Софийската районна прокуратура да внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Разследването по случая продължава, като се събират допълнителни доказателства и се изясняват всички обстоятелства около инцидента.