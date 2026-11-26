Регионалните инспекции по околната среда и водите ще бъдат намалени от 15 на 7 в рамките на мащабна реформа в структурата на Министерството на околната среда и водите.

Това съобщи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова по време на пресконференция в ведомството.

Според представената концепция преструктурирането има за цел да оптимизира административния капацитет на системата и да повиши ефективността при осъществяването на контролни функции в сферата на околната среда и водите.

Предвижда се РИОСВ – Бургас да обхване Югоизточния регион, включително областите Бургас, Стара Загора, Ямбол и Сливен.

В обхвата на РИОСВ – Варна ще попаднат областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище.

Съгласно представената структура РИОСВ – Пловдив ще отговаря за областите Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин.

РИОСВ – Разград ще осъществява дейността си на територията на областите Русе, Разград, Силистра, Велико Търново и Габрово.

РИОСВ – Благоевград ще поеме контролните функции за областите Благоевград, Перник и Кюстендил, като ще бъде една от седемте регионални структури в новия модел.

РИОСВ – София ще обединява София-град и Софийска област.

Министър Карамфилова подчерта, че реформата е част от по-широк пакет от промени в системата за управление на околната среда, насочени към по-добра координация и по-ефективен контрол.

Сред съществените промени е и прехвърлянето на контролните функции по управление на водите към регионалните екоинспекции. Според представения план това ще стане от 1 януари 2027 година.

По този начин се очаква функциите, които в момента се изпълняват от други структури в системата, да бъдат концентрирани в регионалните инспекции с цел по-бързо администриране на процедурите и по-ефективно прилагане на екологичното законодателство.

Акцентите в реформата са намаляването на броя на РИОСВ от 15 на 7, окрупняването на контролните райони и прехвърлянето на функциите по контрола на водите към екоинспекциите от началото на 2027 година.