Премиерът Румен Радев заяви, че България все още не разполага с официална информация относно развитието на сделката за „Лукойл“, като подчерта значението на рафинерията не само за страната, но и за цяла Европа.

Преди началото на извънредното заседание на Европейския съвет министър-председателят припомни, че темата вече е била поставена както пред европейските лидери, така и пред Европейската комисия. По думите му „Лукойл“ представлява стратегически актив за европейската енергийна сигурност, особено на фона на закриването на редица рафинерии през последните десетилетия и нарастващите проблеми с доставките на дизелово и авиационно гориво.

„Ще прояви ли Европейската комисия и Съвет активност, така че Европа да иска да бъде част и фактор в сделката за „Лукойл“?“, попита Румен Радев, като отбеляза, че към момента „съдбата на „Лукойл“ се решава извън България и извън Европейския съюз“.

Според премиера българското правителство не е получило официална информация за процесите между американската страна, ОФАК и потенциалните купувачи, поради което не може да предостави повече подробности за развитието на сделката.

По повод коментарите за предложената от Европейската комисия глоба за България, Радев беше категоричен, че няма риск за европейското финансиране на страната.

Министър-председателят заяви, че правителството няма да допусне спиране на европейски средства или плащания по Плана за възстановяване и устойчивост. Той подчерта, че България провежда стриктна финансова политика, която получава положителна оценка от европейските институции.

„В никакъв случай няма да сбъднем нихилистичните мечти на опозицията да ни се спрат европейските средства и плащанията по ПВУ“, каза премиерът.

По думите му случаят се вписва в стандартна европейска процедура, свързана със свръхдефицита, която е била задействана непосредствено след представянето на българския бюджет.

Румен Радев коментира и дискусиите около 22-рия пакет от санкции на Европейския съюз, включително предложенията за ограничаване на участието на руски спортисти в рамките на Общността.

Той отбеляза, че темата не засяга единствено спорта, а има отражение и върху туризма, международните спортни прояви и културните събития.

Премиерът изрази резерви към подобни ограничения и предупреди, че прекомерното политизиране на спорта и културата може да доведе до нежелани последствия.

„Мисля, че отиваме прекалено далече да политизираме спортни и културни събития по такъв начин“, заяви Румен Радев.

По този начин България сигнализира за по-предпазлива позиция по част от обсъжданите санкционни мерки, като настоява решенията да бъдат разглеждани и през призмата на тяхното въздействие върху обществения, културния и икономическия живот.