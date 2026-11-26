Случаят с изчезналия 24-годишен български гражданин в района на Като Неврокопи, област Драма, е придобил тежък криминален характер, след като разследването на гръцките власти е стигнало до данни за извършено убийство.

По информация на гръцката обществена медия ERT News, 50-годишен мъж, който е бил приятел и работодател на жертвата, е направил самопризнания пред разследващите органи. Той е заявил, че е убил младия българин вследствие на лични разногласия между двамата.

Според публикуваната информация в престъплението е участвал и 23-годишен мъж, който е помогнал за транспортирането на тялото след извършването на убийството.

Двамата заподозрени са били задържани от гръцките власти, като срещу тях са предприети необходимите процесуални действия. Очаква се обвиненията срещу тях да бъдат трансформирани в постоянен арест съгласно гръцкото законодателство.

Разследващите са установили, че 24-годишният мъж е преминал българо-гръцката граница, за да се срещне с 50-годишния работодател. Според събраните до момента данни именно тази среща е била последната известна следа от него.

Установено е още, че в събота вечер мобилният телефон на младия мъж е бил изключен, след което контактът с него е бил окончателно изгубен.

По данни на местните медии българинът често е посещавал района на Като Неврокопи, където е извършвал различни дейности и е поддържал контакти с работодателя си.

В рамките на издирвателната операция гръцките власти са открили микробуса на изчезналия мъж на територията на Неврокопи. Находката първоначално е била едно от основните доказателства, по които е работело разследването.

Трагичната развръзка идва след няколкодневно издирване, в което участваха както гръцките правоохранителни органи, така и роднини, приятели и жители на родното място на младия мъж в България.

Разследването по случая продължава под ръководството на гръцките власти, които работят по изясняване на всички обстоятелства около убийството, мотивите за престъплението и точната хронология на събитията.

Сред основните акценти по случая са направеното самопризнание от страна на работодателя на жертвата, задържането на втори заподозрян за съучастие и потвърждението, че изчезването на младия българин е прераснало в разследване за убийство.

Източник: ERT News