В Гоце Делчев отбелязват 90 години от рождението на поета Георги Гавалюгов

Събитието „Цветя от сърцето“ ще се проведе на 30 ноември от 18:00 часа в Дома на културата

Снимка: Община Гоце Делчев

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Юбилейна литературно-музикална вечер под наслов „Цветя от сърцето“ ще отбележи 90 години от рождението на Георги Гавалюгов. Събитието ще се проведе на 30 ноември 2026 г. от 18:00 часа в Дома на културата в Гоце Делчев.

Организатори са Община Гоце Делчев, Народно читалище „Просвета – 1865“ и Неврокопският ансамбъл за народни песни и танци.

Георги Гавалюгов е сред творците, оставили трайна следа в културната история и духовния живот на Неврокопския край. Той посвещава стихове и песни на родния Неврокоп, Пирин и България, а част от творчеството му продължава да звучи в репертоара на Неврокопския ансамбъл за народни песни и танци.

Освен творец, Гавалюгов е бил родолюбец и общественик, чието дело и принос към местната култура се помнят с признателност.

С юбилейната вечер организаторите ще отдадат почит на неговото творчество и ще припомнят значимото му място в културната памет на града.

Началото е в 18:00 часа, а входът е свободен.