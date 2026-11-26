Снимка: Снимка, разпространена от близките на Билял

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Издирват 24-годишен мъж от община Гърмен, който е в неизвестност в Гърция.

Призив за помощ бе отправен от близките на Билял Илиев от махала „Кремиковци“ край село Марчево. Той е работил в стопанство в Като Неврокопи в близост до българската граница. В събота вечерта (на 21 ноември) заминава за Гърция, за да се срещне с работодателя си – гръцки гражданин, който му дължал пари.

Автомобилът на Билял е бил открит. Близките му изгубили връзка с мъжа около 1:00 часа през нощта срещу неделя.

Гръцкият работодател на мъжа се казвал Йорго, е бил задържан за разпити в полицейските управления в Като Неврокопи и Драма. По-късно обаче е бил освободен, защото властите не са открили доказателства, които да го свързват пряко с изчезването. Според близки на Билял, гъркът не е имал добра репутация, заради това, че името му е свързано с имотни измами, но въпреки всички Билял е бил повече от близък с шефа си, дори детето му носило името на Йорго.

В издирването участват и негови близки, които са на място в района на Като Неврокопи. Вчера пред полицейския участък в гръцкия град се проведе протест от близки на Билял с искане за ефективни действия по издирването му.

Във фейсбук е оправен и следния призив: