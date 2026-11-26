ВАС потвърди: Три от 5 здравни пътеки в тубдиспансера са прекратени, СБАЛОПФЗ:...

В момента управителят на болницата – д-р Владимир Пандев, е в болнични

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Решение на Административния съд в Благоевград по отношение на СБАЛОПФЗ „Св. Иван Рилски“ е потвърдено от Върховния административен съд.

Това потвърдиха от Община Благоевград за ИНФОМРЕЖА, а самото решение е достъпно на сайта на ВАС.

ИНФОМРЕЖА се свърза и с представител на тубдиспансера, който заяви, че от страна на Регионалната здравна каса още в днешния ден са поискали преустановяване на дейността на болницата след като решението вече е влязло в сила.

Поискаха прекратяване на дейността на д-р Петър Георгиев и д-р Пасалуди, без който болницата не може да съществува, заявиха от лечебното заведение.

В момента управителят на болницата – д-р Владимир Пандев, е в болнични и отсъства (поради тази причина), поради което към момента няма официална позиция от страна на Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания.

През юни 2021 със заповед на директора на Районната здравноосигурителна каса в Благоевград – д-р Ивайло Димитров, издадена през юни 2021 година, на лечебното заведение са наложени санкции след извършена проверка на здравните инспектори по повод жалба, подадена от д-р Екатерина Тенекеджиева.

Установени са нарушения, свързани с хоспитализации, определени като неоснователни, което е довело до частично прекратяване на договора на болницата с Националната здравноосигурителна каса по три основни клинични пътеки. Освен това лечебното заведение е санкционирано и с финансови неустойки.

Заповедта е обжалвана пред Административния съд в Благоевград, а след това и пред Върховния административен съд.

С решение на тричленен състав на Върховния административен съд с председател Весела Николова и членове Стела Динчева и Миглена Николова, е потвърдено решението на АС в Благоевград, съответно и на Районната здравна каса.

Ако решението остане в сила — тоест санкцията, наложена от РЗОК, остане — болницата директно губи своя основен източник на приходи и това представлява директен риск за нейното съществуване, заяви на пресконференция на 13 октомври кметът на Благоевград – Методи Байкушев.

Самото дело е разгледано по същество в средата на септември.

Съдебното решение по адм. дело №984/2025 г. е окончателно и не подлежи на обжалване.

И към този момент д-р Пандев е управител, макар че оставката му бе поискана от кмета, но след две заседания на ОбС до избор на нов ръководител на болницата не се стигна. Така д-р Пандев продължи да управлява лечебното заведение.