22-годишен шофьор загина след удар в дърво и стълб в Разград, двама...

Единият от пострадалите 18-годишни младежи е с опасност за живота,

Снимка: ОДМВР-Разград

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22-годишен мъж загина, а двама 18-годишни младежи пострадаха при тежка катастрофа в Разград. Инцидентът е станал около полунощ на 26 ноември на улица „Жеравна“.

По първоначални данни водачът на лек автомобил „Шкода Октавия“ е загубил контрол над управлението, напуснал е пътното платно вдясно и се е ударил последователно в крайпътно дърво, табло на „Овъргаз“ и бетонен стълб на „Енерго Про“.

22-годишният шофьор от Разград, който е притежавал белгийско свидетелство за управление, е загинал на място.

Тежко е пострадал 18-годишният пътник, пътувал на предната седалка. Той е транспортиран в МБАЛ – Разград с фрактури на таза, прешлен и левия крак, както и с увреден бял дроб. Състоянието му е с опасност за живота.

Другият пътник – 18-годишен младеж от Исперих, който се е возил на задната седалка, е с разкъсна рана на лявото коляно и мозъчно сътресение. Няма опасност за живота му.

Предстои да бъде извършена аутопсия на загиналия водач. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 343, ал. 1, б. „в“ от Наказателния кодекс.

От полицията съобщават, че загиналият шофьор е бил многократно санкциониран за рисково управление на автомобил в градски условия. От септември досега са му съставени седем фиша, включително за нарушения на максимално допустимата скорост.

В социалните мрежи жители на Разград са публикували коментари и сигнали, свързани с предишния автомобил на мъжа – BMW с русенска регистрация.