За първи път! Прокуратурата уведоми медиите и обществеността за развитието на досъдебното производство за смъртта на Ивана Стойнева.

Досега подобно известие, официално изпратено до всички медии и достъпно на сайта на Главната прокуратура по случая, нямаше. Шест месеца след убийството, съобщение бе получено на всички редакционни имейли в 10.54 ч. с днешна дата.

Известието идва два дни след бдението, организирано в Благоевград от семейство Стойневи, както и след запитвания, оправени от медиите, включително и ИНФОМРЕЖА, към говорителя на Софийската градска прокуратура.

Настояване материалите по производството да бъдат разгледани в София бе направено от Стойне Стойнев – баща на Ивана, още през октомври.

С постановление на временно изпълняващия функциите главен прокурор Магдалена Лазарова ръководството и надзорът върху досъдебното производство за смъртта на 16-годишната И.С. в Благоевград са възложени на Софийската градска прокуратура. Решението за прехвърляне на разследването е взето по предложение на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Благоевград. Според прокуратурата целта е да бъдат осигурени максимална обективност, ефективност и безпристрастност при извършването на всички процесуално-следствени действия по случая, се посочва от Апелативната прокуратура.

В постановлението се твърди, че отстраняването на всякакви съмнения относно непредубедеността на разследването е основна гаранция за пълното, всестранно и обективно изясняване на фактите и правилната оценка на събраните доказателства.

Досъдебното производство е образувано на 24 май 2026 година за това, че в периода от неустановен час на 23 май до около 23:50 часа същата вечер в Благоевград 16-годишното момиче е било умишлено умъртвено чрез хвърляне от прозорец на петия етаж на жилищен блок. Разследването се води за престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс.

По делото като обвиняем е привлечен Александър Георгиев, сочат от АП.

Искането на Окръжна прокуратура – Благоевград за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ е било оставено без уважение с определение на Окръжен съд – Благоевград от 27 май 2026 г., което впоследствие е потвърдено и от Софийския апелативен съд на 4 юни 2026 година.

С постановление на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград от 27 май 2026 г. на обвиняемия е наложена процесуална мярка „забрана за напускане пределите на Република България“ без разрешение на прокурор.

От Софийската градска прокуратура отбелязват, че през последните месеци в публичното пространство са били разпространявани отделни фрагменти от фактите по случая, които не представят цялостната картина на разследването. Според държавното обвинение са били публикувани и части от експертни заключения, без да бъдат огласени пълните им мотиви и съдържание.

СГП съобщава още, че обхватът на разследването е разширен. Проверяват се всички възможни версии, като доказателствата и експертните заключения се анализират в тяхната съвкупност. В зависимост от резултатите от тази оценка ще бъде определено и по-нататъшното развитие на наказателното производство.

От прокуратурата заявяват, че обществеността ще продължи да бъде информирана за развитието на делото, като едновременно с това ще бъдат спазвани всички законови изисквания за законосъобразно, независимо и безпристрастно разследване.

ИНФОМРЕЖА се свърза със Стойне Стойнев, който заяви: