Двама пенсионери оцеляха по чудо след взрив на газова бутилка в дома...

Инцидентът е станал снощи в апартамент в центъра на Варна

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Двама съпрузи пенсионери са пострадали при пожар в апартамент, възникнал вчера около 19:19 часа в централната част на Варна.

След получаването на сигнала на място незабавно са изпратени екипи на Първо районно управление и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна.

След потушаването на огъня е установено, че е изгоряла покъщнината в кухнята, откъдето са тръгнали пламъците.

По първоначални данни предполагаемата причина за инцидента е техническа неизправност на газова бутилка, довела до последвал взрив.

Пострадали са двамата съпрузи, които живеят в жилището. Те са получили изгаряния с различна степен и са настанени в болница за наблюдение. Към момента състоянието им е стабилно.

По случая е образувано досъдебно производство.