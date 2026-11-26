Служители на Районното управление в Лом разкриха инсцениран палеж на служебен автомобил, след като проведоха разследване непосредствено след подаден сигнал за инцидент на пътя между Лом и Монтана.

На 25 ноември в 10:07 часа 27-годишен жител на Лом уведомил органите на реда, че управляваният от него служебен автомобил „Опел Комбо“, превозващ стока на стойност около 10 000 евро, се е запалил и напълно е изгорял на главен път II-81 в посока Монтана.

След предприетите незабавни действия по разследването и работата по така наречените „горещи следи“, криминалистите от РУ Лом установили, че версията, подадена от водача, не отговаря на действителните факти.

В хода на проверката било изяснено, че именно 27-годишният мъж е залял автомобила със запалителна течност и впоследствие го е подпалил, след което е подал сигнал за възникнал пожар.

След събраните доказателства и проведените процесуални действия криминално проявеният ломчанин е направил пълни самопризнания за извършеното деяние.

По случая той е бил задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.

За извършеното престъпление е образувано досъдебно производство по чл. 330, ал. 1 от Наказателния кодекс, който предвижда наказателна отговорност за палеж.

Разследването по случая продължава под наблюдението на компетентните органи, които ще изясняват всички обстоятелства около инцидента и мотивите за извършване на деянието.