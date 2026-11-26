Само един кандидат е допуснат до по-нататъшно участие в конкурса за заемане на длъжността „Директор“ на Исторически музей – Разлог.

Това става ясно от официално публикувания от Община Разлог списък на допуснатите и недопуснатите кандидати.

Решението е взето след проверка на подадените документи за съответствие с предварително определените изисквания за участие в конкурсната процедура.

Проверката е извършена от комисия, назначена от кмета.

След разглеждане на представената документация комисията е взела решение до следващия етап на процедурата да бъде допусната Христина Манова.

Публикуваният на 16 ноември списък показва, че към момента именно тя е кандидатът, който продължава участието си в конкурса за ръководител на културната институция.

Исторически музей – Разлог е сред ключовите културни институции в общината, съхраняваща и популяризираща богатото историческо и културно наследство на региона.

Конкурсната процедура е обявена на 9 октомври от Община Разлог с цел избор на нов директор на музея, който да поеме управлението и развитието на институцията.

Предстои провеждането на следващите етапи от конкурса съгласно утвърдените правила и условия на процедурата.