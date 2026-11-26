Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочения за ръководител на „Ку-клукс-клан“

Николай Чалъков остава в ареста по делото за неонацистка организация в Пловдив

Снимка: БТА

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Апелативният съд в Пловдив остави в ареста Николай Чалъков, сочен за ръководител на неонацистката организация „Ку-клукс-клан“ в града, съобщи БНТ.

Групата беше разкрита при акция на полицията и ДАНС. Разследването е за дейност, свързана с проповядване на расова омраза и насилие.

Мотивите на съда са, че при определяне на по-лека мярка за неотклонение съществува опасност Чалъков да извърши друго престъпление.

Делото се гледа при закрити врати по искане на прокуратурата. Според държавното обвинение по разследването са събрани доказателства, включително нови материали, в които присъстват непълнолетни лица.

Прокуратурата твърди още, че са установени конкретни действия, свързани с насилие и посегателства срещу граждани, както и материали за идеологическите възгледи на групата.

Защитата оспорва обвиненията. Адвокатът на 32-годишния Чалъков – Ясенка Шигарминова, заяви, че според нея няма доказателства за организиране на група, извършваща престъпления, или за подтикване на непълнолетни към агресивни действия срещу граждани.

„Събирали са се в заведения и на публични места. Извинявайте, за каква конспирация иде реч? Да се събирам на публични места – ям, пия и си бъбрим и там. На Вас, ако Ви пратят тези клипове, и Вие ли участвате в организацията? Само да питам. Ако на мен ги пратят, ако на съдията ги пратят“, коментира адвокатът, цитирана от БНТ.

С решението си Апелативният съд оставя Николай Чалъков в ареста. Разследването по случая продължава.