Той има над 35 години професионален опит в здравеопазването и е бил директор на дирекция „Здравеопазване“ в Община Пловдив

Снимка: Д-р Калин Калинов, МЗ

Реклама

Д-р Калин Калинов е новият изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Той завършва медицина в Медицински университет – Пловдив през 1988 г., след което придобива специалност по акушерство и гинекология в Медицинска академия – София. Има и магистърска степен по здравен мениджмънт от Факултета по обществено здраве към Медицински университет – Пловдив.

Д-р Калинов разполага с над 35 години професионален опит в системата на здравеопазването. Работил е в различни лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ, включително на ръководни длъжности. Има и дългогодишен управленски и административен стаж в здравния сектор.

В периода 2019–2024 г. е бил директор на дирекция „Здравеопазване“ в Община Пловдив. На тази позиция е отговарял за организацията, координацията и контрола на дейността на общинските лечебни заведения.