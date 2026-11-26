Общинските съветници от Гоце Делчев ще разгледат обширен дневен ред, включващ над 32 точки, свързани с устройственото планиране, управлението на общинската собственост, продажбата на имоти, провеждането на публични търгове и предоставянето на земи от общинския поземлен фонд.

Сред първите точки в дневния ред е предложение за разрешаване изработването на подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделски имот в местността „Караачлъка“ край Гоце Делчев, където се предвижда изграждане на жилищна сграда и склад.

Съветниците ще обсъдят и няколко предложения за изготвяне на парцеларни планове за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в местностите Балтовици край село Борово и Парцамов лом край село Брезница.

В дневния ред е включено и искане за промяна предназначението на земеделски имот в местността Текето в землището на град Гоце Делчев с цел изграждане на цех за производство на мебели.

Предстои разглеждане и на предложение за промяна предназначението на имот в местността Кестените в землището на село Делчево, където се планира развитие на вилно строителство.

Местният парламент ще се произнесе и по проект за изменение на Общия устройствен план на община Гоце Делчев в района на местността Текето, както и по предложение за изменение на ОУП и изработване на подробен устройствен план за изграждането на тенис корт в местността Симитли-чаир край града.

Сред темите за разглеждане е и промяна на показателите на застрояване на урегулиран поземлен имот в рамките на град Гоце Делчев, както и процедура за изменение на Общия устройствен план на имот в местността Батачкото в района на Попови ливади.

Значителна част от заседанието ще бъде посветена на въпроси, свързани с управление и разпореждане с общинска собственост. Общинските съветници ще обсъдят продажбата на няколко поземлени имота в Гоце Делчев, Брезница и Лъжница на собствениците на вече построени върху тях сгради.

Предвижда се и разглеждане на предложение за продажба на общинско жилище в Гоце Делчев на негов наемател, настанен по административен ред.

В дневния ред са включени още редица процедури за прекратяване на съсобственост върху имоти в селата Мосомище и Борово.

Особено внимание се очаква да предизвикат точките, свързани с провеждането на публични търгове с явно наддаване за продажба на земеделски земи – частна общинска собственост. Такива процедури са предвидени за землищата на селата Баничан, Борово, Брезница, Корница, Лъжница и Мосомище.

Съветниците ще разгледат и няколко предложения за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искане на Общинската служба по земеделие в Гоце Делчев във връзка със заявления, подадени от наследници.

Точка в дневния ред предвижда одобряване на схема за разполагане на преместваеми обекти на територията на град Гоце Делчев, както и провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването им под наем.