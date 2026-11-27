Съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Николай Денков призова Народното събрание да излезе с единна позиция по повод насилието срещу български граждани и привърженици на „Левски“ по време на мача срещу „Олимпик Марсилия“ във Франция.

От парламентарната трибуна Денков заяви, че случилото се в Марсилия е предизвикало силно обществено възмущение и е обединило политическите сили в осъждането на агресията.

По думите му всяка парламентарна група вече е подготвила собствена декларация по случая, но в конкретната ситуация е необходимо Народното събрание да демонстрира единство и да изпрати ясен общ сигнал.

„Всички сме потресени от това, което се случи вчера в Марсилия“, заяви Денков от трибуната на парламента.

Той подчерта, че темата е значително по-важна от политическите различия между отделните партии и изисква обща институционална реакция.

„Това е въпрос, който далеч надхвърля партийните страсти“, посочи народният представител.

В тази връзка Денков предложи всяка парламентарна група да определи свой представител, който да се включи в изготвянето на общ текст на декларация от името на Народното събрание.

Според предложението документът следва първо да бъде разгледан и съгласуван от Комисията по външна политика, след което да бъде внесен за обсъждане и гласуване в пленарната зала.

„Моят призив е всяка парламентарна група да излъчи един представител, да подготвим текст на декларацията, той да мине през Външна комисия и след това да бъде гласувана тук в пленарна зала“, заяви Денков.

С предложението си той призова депутатите да оставят политическите различия на заден план и да защитят с обща позиция българските граждани, пострадали при инцидентите във Франция.