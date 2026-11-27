Представители на „Демократична България“ отправиха критики към реакцията на институциите след инцидентите на мача между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“, както и към част от последните решения, свързани с данъчната политика и ангажиментите на България към Украйна.

По повод насилието срещу български привърженици в Марсилия народният представител Ивайло Мирчев заяви, че от формацията категорично осъждат случилото се, но според тях остават редица въпроси без отговор.

Според Мирчев е трудно обяснимо защо не са били осигурени достатъчни мерки за сигурност, при положение че агитките на „Олимпик Марсилия“ са известни със своето агресивно поведение. Той постави под въпрос и решението на ръководството на „Левски“ да изведе футболистите на терена след информацията за пострадали български фенове.

„Трябва да се иска в момента служебна загуба за „Олимпик Марсилия“, служебна победа за „Левски““, заяви Мирчев.

Той отправи критики и към премиера Румен Радев заради изразената благодарност към френския президент Еманюел Макрон след инцидентите.

„Няма гарантирана сигурност и трябва да кажем, че това, което се случи във Франция, е шокиращо“, подчерта депутатът.

В изявлението си Мирчев коментира и темата за европейския заем за Украйна. По думите му управляващите са отправяли различни послания пред българските граждани и пред европейските партньори относно подкрепата за Киев.

Той обясни, че според него България няма да предоставя директно финансови средства по този заем, а участието е свързано с механизъм за гаранции.

„България няма да дава никакви пари. Тук става дума за гаранции за заем“, заяви Мирчев.

Темата за политическата обстановка във Варна също беше засегната. На въпрос за твърдения относно евентуални близки отношения между кмета Благомир Коцев и представители на групировката ТИМ, Мирчев заяви, че позицията на „Демократична България“ е съобразена с публичните изявления на самия кмет.

Той посочи, че не разполага с информация, която да потвърждава подобни твърдения.

По повод коментари за натиск срещу кмета на Варна Мирчев призна, че подобни действия будят притеснение, но отново се позова на вече заявената публична позиция на Благомир Коцев.