При първите проверки са инспектирани 54 тежкотоварни автомобила, сред които 31 гондоли – зърновози

Снимка: МТС

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Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и служители на „Пътна полиция“ към МВР започнаха специализирана акция за установяване на претоварени тежкотоварни автомобили. Проверките се извършват на територията на цялата страна, основно в райони с интензивен товарен трафик.

Контролните действия са разпоредени от министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

„Със съвместните действия на ИА „Автомобилна администрация“ и МВР даваме ясен сигнал, че контролът ще бъде безкомпромисен. Нашата отговорност като институции е да гарантираме спазването на правилата, а отговорността на превозвачите е да не допускат нарушения. Безопасността не подлежи на договаряне и не може да бъде въпрос на икономическа целесъобразност“, заяви министър Георги Пеев.

Местата за контрол са определени въз основа на данни от Националното тол управление. Чрез тол системата са установени участъци с концентрация на тежкотоварни автомобили, за които има индикации за вероятно претоварване.

Целта на акцията е да се повиши безопасността на движението, да се ограничи рискът от пътнотранспортни произшествия и да се намали негативното въздействие на претоварените превозни средства върху пътната инфраструктура.

По време на проверките инспекторите следят за спазването на нормативните изисквания относно допустимата максимална маса и натоварването на осите. Контролира се също времето за управление, техническата изправност на автомобилите и наличието на необходимите документи.

Още в началото на акцията са проверени 54 тежкотоварни автомобила, от които 31 гондоли – зърновози. Съставени са общо 17 акта за установени нарушения.

От тях:

7 са за претоварване;

4 – за техническа неизправност;

2 – за липса на карта в тахографа;

2 – за невъведени данни в тахографа;

1 – за неспазване на времето за управление;

1 – за липса на валидна карта за квалификация.

Съвместните проверки на Автомобилната администрация и „Пътна полиция“ продължават в цялата страна.