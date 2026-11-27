Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. продължава да ускорява изпълнението си, като към момента договорените средства достигат 97% от общия финансов ресурс, възлизащ на над 3,3 млрд. евро.

Напредъкът по програмата и конкретните резултати от реализираните и планирани инвестиции бяха представени по време на Годишното информационно събитие на ПРР, организирано от Министерството на регионалното развитие и благоустройството съвместно със Световната банка в София.

Акцент в дискусиите бяха концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), които се утвърждават като механизъм за обединяване на местните власти, институции и партньори около общи приоритети за развитието на регионите.

Сред значимите инициативи е концепцията за Югозападния район „Интегрирани инвестиции за подобряване на свързаността, туристическия потенциал, социално-икономическото и културно развитие на южната част на ЮЗР“. Общата стойност на заложените в нея пет проекта достига 36,5 млн. евро.

В рамките на инвестицията е предвидено обновяване на инфраструктурата и доставка на специализирана апаратура за диагностика на сърдечносъдови заболявания за МБАЛ „Югозападна болница“ и нейните филиали.

Проектът включва още осигуряването на мобилни медицински кабинети за профилактични прегледи на жители в общините Петрич, Сандански, Кресна и Струмяни, което ще разшири достъпа до здравни услуги в региона.

Предвидено е също поставянето на мобилни дефибрилатори за оказване на първа помощ на ключови обществени места в четирите общини, с цел по-бърза реакция при животозастрашаващи състояния и повишаване на обществената безопасност.

Инвестициите са част от по-широката стратегия за подобряване на свързаността, развитието на туризма, здравеопазването и социално-икономическата среда в Югозападния район.