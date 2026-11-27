Община Благоевград иска управителят на тубдиспансера да представи спешния план за спасяване...

От ръководството на лечебното заведение е поискан подробен план за действие след съдебното решение

Реклама

Сериозни притеснения за бъдещето на тубдиспансера в Благоевград бяха изразени по време на днешното редовно заседание на Общинския съвет.

След като вчера стана ясно, че лечебното заведение е изправено пред сериозни предизвикателства след окончателното решение на Върховния административен съд по казуса с отнетите клинични пътеки, днес темата първи на сесия повдигна Димитър Урдев.

Общинският съветник заяви, че е очаквал темата да бъде включена в дневния ред на заседанието, тъй като според него болницата се намира в безпрецедентна ситуация.

По думите му в момента лечебното заведение е в сложна управленска позиция. Той посочи, че настоящият управител е с прекратени правомощия, но все още изпълнява функциите си до избора на нов ръководител.

Урдев обърна внимание и на окончателното съдебно решение, с което са потвърдени констатациите, довели до отнемането на възможността болницата да работи по три от основните си клинични пътеки.

„Днес трябваше да вземем отношение и по този въпрос и да вземем някакво решение – или да изберем нов управител, или да извикаме стария управител и той да защити пред нас някакъв план за излизане от тази ситуация“, заяви общинският съветник.

Според него през следващата една година лечебното заведение ще бъде принудено да функционира при значително ограничени приходи, което поставя въпроса за бъдещата му финансова устойчивост.

Той подчерта, че Община Благоевград като собственик и принципал на дружеството трябва ясно да определи какви ангажименти е готова да поеме, за да гарантира продължаването на медицинската дейност.

Урдев настоя при липса на готовност за незабавно решение да бъде насрочено извънредно обсъждане още през следващата седмица, за да бъдат предприети необходимите действия.

„С невзимането по какъвто и да е начин на решение отиваме към закриване на тази болница, и то по естествен път“, предупреди той.

В отговор кметът Методи Байкушев информира съветниците, че веднага след като е станало известно решението на съда, от името на кмета е било изпратено официално писмо до д-р Пандев с копие до председателя на Общинския съвет.

Той поясни, че от ръководството на лечебното заведение е поискан подробен план за действие след съдебното решение, както и анализ на последиците за лечебната дейност, отношенията с Националната здравноосигурителна каса и финансовото състояние на дружеството.

По думите му общината е изискала също информация за актуално договорените дейности, възможните финансови последствия, мерките за кадрово обезпечаване на работата на болницата и цялата документация, свързана с наложените санкции и прекратените договорни отношения.

Байкушев отбеляза, че съществуват и предходни сходни казуси в страната, включително в лечебни заведения като „Пирогов“, което налага внимателен юридически анализ на ситуацията.

Той увери, че от д-р Пандев е поискано незабавно да уведомява Общинския съвет и кмета при възникване на риск за непрекъснатостта на лечебната дейност или за финансовата стабилност на болницата.

Същевременно кметът подчерта, че исканата информация не представлява предварително обвинение към управителя, а цели оценка на рисковете и вземане на адекватни управленски решения.

„Болницата е легитимираното лице, което може да оспорва действията на Касата, да подава жалби и да предприема съответните правни действия“, заяви Байкушев.

Той допълни, че въпреки прекратяването на мандата на д-р Пандев, същият временно продължава да изпълнява функциите на управител съгласно решението на Общинския съвет.

Според Байкушев обаче съветниците следва в най-кратки срокове да пристъпят към процедура за избор на нов управител, тъй като решението за освобождаване на настоящия ръководител вече е било подкрепено с убедително мнозинство.

В заключение председателят на Общинския съвет обяви, че въпросът за състоянието на болницата ще бъде разгледан подробно по време на следващото заседание и в постоянните комисии, след като д-р Пандев представи изисканата информация и необходимите анализи.

Припомняме, че на заседание на ОбС на 19 октомври, д-р Пандев заяви пред всички съветници, че има план за „спасяването на болницата“, но не го разкри, а на по-късен етап заяви:

„Ако не съм аз управител, този който назначите, той ще има задачата да се справи с това. Ако съм аз, ще ви кажа какво да се прави“.

Ако се стигне до негативен за болницата изход от делото, Пандев поясни тогава, че „в един момент заплатите няма да бъдат увеличавани, ако финансовият ресурс бъде по-малък“.

А вчера, както вече стана ясно, до негативния изход се стигна.