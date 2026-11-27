Българският евродепутат Ивайло Вълчев изпрати открито писмо до кмета на Марсилия Беноа Паян във връзка с нападенията срещу привърженици на „Левски“.

В обръщението си Вълчев припомня изказване на кмета на Марсилия, направено само часове преди футболната среща пред френския парламент. Тогава Беноа Паян е говорил за „корабокрушението на правовата държава“ в града и е отправил критики към държавните институции за неспособността им да гарантират обществения ред по време на протестите.

Българският представител в Европейския парламент поставя въпроса доколко местната власт носи отговорност за сигурността на посетителите в Марсилия и настоява за конкретна информация относно предприетите мерки за предотвратяване на насилието срещу българските фенове.

„Българските граждани имат право да очакват от Вас не просто критика към държавните институции, а действия в рамките на собствените Ви правомощия“, заявява Вълчев в писмото си.

Той отправя въпроси и относно ролята на местната администрация, полицейското ръководство и официалните представители на УЕФА, като поставя под съмнение дали липсата на реакция и решението двубоят да продължи въпреки насилието не ги прави морално съпричастни към случилото се.

В отделна част от писмото евродепутатът се обръща и към делегата на УЕФА, като подчертава, че желанието политиката да остане извън спорта не може да служи като оправдание за решения, които поставят под риск здравето и живота на хората.

„Безопасността на хората трябва да стои над интереса мачът да бъде доигран“, подчертава категорично Ивайло Вълчев.

В заключение българският евродепутат отбелязва, че принципите на правовата държава не бива да се използват единствено като политически аргумент, а следва да бъдат ежедневна отговорност на институциите и представителите на властта, от които обществото очаква конкретни действия и гаранции за сигурност.