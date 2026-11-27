Тази година нашето училище чества 102 години от създаването си

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Поздравителен адрес

По повод патронния празник и 102 години от създаването на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Кресна

Уважаеми българи,

Уважаеми жители на град Кресна,

Скъпи колеги, родители и ученици,

Нашето училище, което с гордост носи великото име на будителя и родоначалник на Българското възраждане Паисий Хилендарски, успя да премине през превратностите на времето и да съхрани своята просветителска мисия от 1924 г. до днес. Тази година отбелязваме 102 години от неговото създаване.

Паисий Хилендарски е наша гордост, вдъхновение и пример в ежедневната ни просветна и творческа работа с учениците. През тази година се навършват и 304 години от рождението му, както и 264 години от написването на неговия безсмъртен труд „История славянобългарска“.

С безкрайна любов към своя народ, в лишения и изпитания, в тясната монашеска килия на Света гора този велик български духовник създава произведение, което пробужда националното самосъзнание и поставя началото на нова епоха в българската история. Със силата на словото си той вдъхва вяра, воля и надежда на поробените българи и се превръща в родоначалник на Българското възраждане.

Неговият пламенен призив и до днес звучи с непреходна сила:

„О, неразумни юроде! Поради що се срамиш да се наречеш болгарин?“

Тези думи са завет към всички поколения да познаваме историята си, да пазим езика и корените си и да се гордеем с българската си принадлежност.

Патриархът на българската литература Иван Вазов също отдава почит на Паисий в едно от най-вълнуващите си произведения – одата „Паисий“, в която възкресява образа на монаха, събудил националния дух на народа.

В нашето училище продължаваме тази мисия. Всеки ден учителският екип полага усилия да осигури качествено образование и да развива потенциала на всяко дете. Насърчаваме личностното израстване на учениците и ги подготвяме за отговорно участие в обществения живот.

Работим за нови успехи и за изграждането на сплотена училищна общност, основана на взаимно уважение, доверие и сътрудничество между учители, ученици и родители.

От нашето училище са тръгнали много образовани и достойни хора, с чиито постижения и житейски път се гордеем. Това е най-голямото доказателство, че просветителското дело на нашия патрон продължава да живее.

Нека съхраняваме заветите на Паисий Хилендарски и предаваме на следващите поколения любовта към знанието, родината и българския дух!

Честита 102-годишнина!

Драгомира Тасева

Директор на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Кресна