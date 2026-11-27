Служители на Районно управление – Несебър успяха да открият и върнат на собственика чанта, съдържаща около 18 000 евро, лични вещи и златна висулка, след подаден сигнал за изгубеното имущество в Свети Влас.

Сигналът е постъпил около 14:00 часа на 25 ноември от 63-годишен мъж, който съобщил, че по-рано същия ден, около 06:30 часа, спрял в района на хотел „Джулия“ в Свети Влас, за да извърши товаро-разтоварна дейност.

След приключване на работата си той потеглил, без да забележи, че е оставил върху багажника на автомобила си чанта, в която се намирали лични вещи, сумата от около 18 000 евро и златна висулка.

В хода на проверката било установено, че малко след потеглянето на автомобила чантата паднала на пътното платно. Впоследствие тя била взета от мъж, придвижващ се с лек автомобил „Хонда Джаз“ с бургаска регистрация.

След предприети оперативно-издирвателни действия от служители на сектор „Криминална полиция“ при Районно управление – Несебър било изяснено, че автомобилът е отдаден под наем и се ползва от 51-годишен украински гражданин.

В резултат на бързите действия на криминалистите чантата била открита, а всички вещи в нея, включително цялата парична сума, били иззети и върнати на законния им собственик.

В знак на признателност мъжът изразил благодарност към полицейските служители чрез публикация в социалните мрежи. Той специално посочил дежурния офицер Тодоров, началника на сектор „Криминална полиция“ Атанас Стамболиев, както и служителите Халил Халил и Радостин Топалов за оказаното съдействие и професионалната работа по случая.

„Голяма благодарност от мен и близките ми на всички тези млади момчета – полицаи за помощта, която ми оказаха. Досега не съм вярвал много на полицията, но благодарение на тези полицаи и екип вярвам, че има достойни хора в МВР!“, написа собственикът на върнатата чанта.

Случаят приключи с щастлив развой благодарение на своевременната реакция и ефективните действия на служителите на Районно управление – Несебър.