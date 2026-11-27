Полицейски служители от Районно управление – Царево са установили девет кексчета тип „брауни“, съдържащи наркотично вещество, при извършена проверка в търговски обект в крайморския град.

Проверката е осъществена около 19:30 часа на 25 ноември, когато униформените инспектирали фризьорски салон в Царево. В обекта работел 18-годишен младеж, за когото било установено, че съхранява в хладилник девет кексчета „брауни“.

Иззетите сладкарски изделия били подложени на първоначално изследване в сектор „Базова научно-техническа лаборатория“ към ОДМВР – Бургас. Извършената лабораторна проверка показала, че кексчетата съдържат психоактивното вещество, съдържащо се в канабиса.

Към момента точната концентрация и количеството на наркотичното вещество в иззетите изделия все още не са окончателно установени, като предстои извършването на допълнителни експертизи.

Работата по случая продължава, като служители на Районно управление – Царево извършват допълнителни действия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая.