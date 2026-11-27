Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи серия от критики към управляващите по време на коментар за данъчните промени, бюджета и актуалните политически теми, като заяви, че предизборните обещания не съответстват на реалните действия на властта.

По повод предупрежденията от европейските институции и дебатите около данъчните закони Борисов заяви, че според него се наблюдава разминаване между посланията към българските граждани и позициите, които страната защитава в Брюксел.

Той коментира и променената позиция по въпроса за подкрепата за Украйна, като припомни, че по време на предизборната кампания темата е била използвана по различен начин. Според него впоследствие управляващите са възприели политика, различна от изразяваната пред обществото.

Особено остри бяха критиките му към данъчните промени и заложените бюджетни мерки. Борисов заяви, че в хода на предизборната кампания са били давани гаранции, че няма да има увеличение на данъчната тежест, но впоследствие са били предприети действия в обратната посока.

Според лидера на ГЕРБ редица решения ще доведат до допълнителни финансови натоварвания за гражданите и бизнеса. Той изрази недоволство и от намаляването на средства за религиозните общности, като подчерта значението на духовните институции за обществото.

Борисов засегна и темата за данъка върху свръхпечалбата, като заяви, че предупрежденията на Европейската централна банка не са били взети предвид.

„ЕЦБ ни каза – никой не се съобразява. Какво ще стане? Ще източат през различни фирми, ще си ги прехвърлят навън и нищо няма да съберат“, заяви той.

По думите му увеличението на данъчните оценки на имотите ще доведе до допълнително нарастване на свързани местни данъци и такси, което според него ще засегне голяма част от българските домакинства.

Лидерът на ГЕРБ изброи още редица промени, сред които данъчното третиране на ваучерите за храна, увеличаването на максималния осигурителен доход и други мерки, за които счита, че ще натоварят допълнително работещите и бизнеса.

„Изводът е: прогресивно вдигане на данъците, прогресивна инфлация, прогресивно обедняване на българите“, заяви Борисов.

В отговор на въпрос за задържаните общински съветници от ГЕРБ в Хасково той отказа да прави предварителни заключения, като подчерта, че трябва да се изчакат действията на компетентните институции.

„Ако някой е правил нещо лошо, ще си понася отговорността“, каза Борисов.

В същото време той насочи вниманието към казуса с договора „Боташ“, като заяви, че очаква повече публичност относно развитието по темата и финансовите ангажименти на държавата.

В хода на разговора Борисов коментира и въпроса за инвестиционните намерения на германския отбранителен концерн Rheinmetall в България. Според него около проекта липсва достатъчно ясна информация за обществеността и за реалния напредък по реализацията му.

Лидерът на ГЕРБ беше попитан и за промените в прага за регистрация по ДДС, като изрази мнение, че това ще доведе до допълнителни разходи за малкия и средния бизнес, включително за счетоводно обслужване.

Тема на въпросите към Борисов беше и разследването срещу бившия председател на Агенция „Пътна инфраструктура“ Георги Терзийски във връзка със строителството на автомагистрала „Хемус“. Лидерът на ГЕРБ отказа да навлиза в подробности по обвиненията, като насочи вниманието към други инфраструктурни проекти и разходи, които според него също следва да бъдат обект на обществен интерес и проверка.

В завършек на разговора Борисов категорично отхвърли твърденията, че средства по спорни инфраструктурни проекти са достигали до партийни каси.

„Не е вярно. Не е вярно“, заяви той в отговор на журналистически въпрос по темата.