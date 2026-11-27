Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики към френските власти, УЕФА и ръководството на „Олимпик Марсилия“ заради нападенията срещу български привърженици по време на срещата между френския тим и „Левски“.

Той заяви, че приветства решението на Народното събрание да излезе с обща декларация по случая и посочи, че представители на неговата парламентарна група също са се включили в подготовката на документа. Според Борисов това е правилна стъпка, но като дългогодишен привърженик на „Левски“ трудно може да остане безпристрастен към случилото се.

По думите му и „Левски“, и ЦСКА са се представили достойно в мачовете си, като отправи поздравления към футболистите на двата отбора.

Борисов обаче разкритикува президента Румен Радев за благодарностите към френския президент Еманюел Макрон след инцидентите в Марсилия. Според него реакцията на френските институции не заслужава подобна оценка на фона на случилото се с българските фенове.

„Не само че не трябва да му благодаря на Еманюел Макрон, а считам, че френската полиция, френската управа на Марсилия и френският отбор, в случая „Олимпик Марсилия“, трябва да бъдат изхвърлени от турнирите“, заяви Борисов.

Той определи нападенията като „варварски акт“ и заяви, че според него срещата изобщо не е трябвало да се играе при подобна обстановка и след случилото се по трибуните.

„Въобще не трябваше да излизат футболистите да играят на тоя стадион пред тая публика. Те не заслужаваха да гледат „Левски““, каза още лидерът на ГЕРБ.

Според него реакцията на УЕФА следва да бъде изключително строга. Борисов настоя европейската футболна централа да разгледа случая в неговата цялост и да наложи сериозни санкции.

„Ако по същия начин не анулират тоя мач, не дадат служебна победа на „Левски“ и не ги изхвърлят, всичко това ще означава, че са клекнали на някого“, заяви той.

В коментар относно реакцията на държавните институции Борисов подчерта, че подкрепя общата парламентарна декларация срещу насилието и е аплодирал предложението за нейното приемане.

На въпрос дали българската позиция не трябва да бъде по-категорична, той заяви, че не приема благодарностите към френските власти за оказаната медицинска помощ като достатъчен отговор на случилото се.

„Никаква благодарност за медицинската помощ! Те са целите в кръв. Аз гледах снимките, които ми пращат приятелите оттам“, заяви Борисов.

Той коментира още, че е разговарял с изпълнителния директор на „Левски“ Даниел Боримиров, за да получи информация от първа ръка за събитията около мача.

„Говорих и с Боримиров снощи. Толкова са били уплашени, каза ми – да не ги убият буквално“, посочи Борисов.

По време на изявлението лидерът на ГЕРБ коментира и състоянието на бившия футболист Валери Божов, който също е присъствал в Марсилия. Борисов заяви, че по негови данни Божов е бил принуден да бяга и да се укрива, след като е бил преследван от агресивни лица.

В заключение Борисов настоя България да демонстрира твърда позиция по случая и да изисква адекватна реакция от европейските футболни институции и френските власти.

„Страшно нещо трябва да направим!“, заяви той по повод необходимостта от санкции и категоричен международен отговор след случилото се в Марсилия.