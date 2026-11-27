Министерството на външните работи излезе с официална позиция, в която остро осъди нападенията срещу български граждани в Марсилия. От ведомството подчертават, че всякакви прояви на насилие и посегателства срещу личната неприкосновеност са недопустими и не могат да бъдат толерирани.

От МВнР настояват френските компетентни институции да извършат задълбочена проверка на всички обстоятелства около инцидентите и да потърсят наказателна отговорност от извършителите. Външното министерство обяви още, че ще изпрати официална нота до френската страна с искане за пълно разследване на случилото се.

Дипломатическите представители на България във Франция също са ангажирани със случая. Генералният консул на страната в Лион и почетният консул в Марсилия следят развитието на ситуацията на място и са в готовност да окажат необходимата помощ и съдействие на засегнатите български граждани.

По темата се изказа и президентът Румен Радев, който съобщи, че е провел разговор с френския държавен глава Еманюел Макрон относно нападението над български граждани преди срещата на ПФК „Левски“ в Марсилия.

„Споделяме позицията, че агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа“, заяви държавният глава. Той изрази благодарност към президента Макрон за личната му ангажираност по случая, както и за оказаната медицинска помощ на пострадалите българи. Радев благодари и за предприетите мерки за гарантиране сигурността на българските граждани, като подчерта необходимостта извършителите да понесат отговорност за действията си.

Вицепрезидентът Илияна Йотова също реагира остро на случилото се. Тя отбеляза, че привържениците на „Левски“ са пътували до Марсилия със същата отдаденост и любов към своя отбор, каквато българските фенове демонстрират при всяка спортна проява.

По думите ѝ кадрите от френския град са шокиращи и хвърлят сянка върху спорта. „Нападенията срещу българските привърженици оскверняват една от великите игри, която събира милиони хора по света. Всеки трябва да може да подкрепя отбора си, без да се страхува за своята сигурност“, заяви Йотова.

Тя пожела бързо възстановяване на пострадалите и настоя френските власти да изяснят всички факти около нападенията. Според нея трябва да бъде потърсена отговорност от виновните, а УЕФА следва да провери по какъв начин е била организирана безопасността на българските фенове на стадиона. „Готови сме да окажем необходимото съдействие на нашите сънародници! Това поведение е недопустимо!“, посочи още вицепрезидентът.

С категорична позиция по случая излезе и ПФК „Левски“, който осъди по най-остър начин нападенията срещу свои привърженици както в часовете преди двубоя, така и по време на срещата на стадион „Велодром“.

От клуба определиха като свой основен приоритет сигурността и здравето на феновете, като подчертаха, че оказват подкрепа на пострадалите и са съпричастни към техните семейства.

Според „сините“ случилото се е още по-притеснително на фона на извънредните мерки за сигурност, въведени от френските власти, както и предвид наложените ограничения за пътуващите български фенове. От клуба припомнят, че вече са оспорвали официално тези мерки пред УЕФА.

В позицията се подчертава, че въпреки предварително идентифицираните рискове и отправените предупреждения, предприетите действия не са осигурили адекватна защита на привържениците. От „Левски“ определят този факт като „напълно недопустим“.

Клубът уточнява още, че решението срещата да продължи не е било в неговите правомощия. По наличните до момента данни компетентните органи са преценили, че евентуално прекратяване на двубоя би могло да предизвика още по-сериозна ескалация на напрежението и да постави феновете в по-голям риск.

От „Левски“ съобщиха, че вече са сезирали официално УЕФА за инцидентите и настояват за цялостно разследване както на проявите на насилие, така и на организацията по сигурността около мача. От клуба очакват виновните лица да бъдат установени и санкционирани.

„Сините“ декларират, че ще продължат да работят по случая съвместно с УЕФА и компетентните институции, като си запазват правото да предприемат допълнителни действия в защита на своите фенове и интересите на клуба.

В заключение от ПФК „Левски“ подчертават, че техните привърженици трябва да могат да подкрепят отбора навсякъде в Европа без страх за собствената си сигурност, защото безопасността на феновете остава безкомпромисен приоритет.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова публикува съшо официална позиция в профила си във Facebook.