Общо 14 600 килограма строителни и битови отпадъци са били извозени от дере в района на Кресна, превърнато в нерегламентирано сметище. За проблема беше сигнализирано преди седмица от гражданската инициатива „Обединени за Кресна“, която публикува кадри и информация за замърсяването.

От сдружението съобщават, че кметът на община Кресна Николай Георгиев е изпълнил поетия ангажимент, а общинската администрация е организирала почистването на засегнатия терен. Според авторите на публикацията обаче разходът за подобна дейност е можел да бъде избегнат, ако отпадъците не са били изхвърлени незаконно.

След разчистването на терена остава и по-сериозният въпрос за личната и обществената отговорност към околната среда. От „Обединени за Кресна“ подчертават, че грижата за природата и обществените пространства зависи от поведението на всеки гражданин и не може да бъде оставена единствено на институциите.

В позицията се изразява и критика към обществената толерантност спрямо подобни нарушения. Според авторите много хора предпочитат да премълчават проблема и да не посочват извършителите на подобни действия, въпреки че последствията за природата и местната общност са видими.