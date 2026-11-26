Министърът на туризма Илин Димитров обяви от Банско, че България е постигнала значимо международно признание, след като е получила заместник-председателско място в Изпълнителния съвет на Световната организация по туризъм към ООН. По думите му това ще даде възможност страната да участва по-активно във формирането на международните политики в сектора, както и да има по-пряк достъп до информация и процеси на най-високо ниво.

Сред положителните новини министърът открои и предстоящо международно събитие, организирано съвместно с ЮНЕСКО и Световната организация по туризъм, което ще се проведе в периода на Празника на розата в Казанлък. Форумът ще събере министри, експерти и представители на медии от различни държави, а целта е да бъдат представени пред световната туристическа общност красотата на България, Долината на тракийските царе и културно-историческото богатство на страната.

По отношение на предстоящия зимен сезон Илин Димитров подчерта, че сигналите от международните туроператори не дават основания за тревога. Напротив, отчетена е тенденция за увеличаване на интереса към България. Според него промените в потребителското поведение са причина резервациите да се правят все по-близо до реалното пътуване, което създава впечатление за по-бавен старт на сезона.

„Нямаме по никакъв начин поводи за притеснение. Дори напротив – имаме устойчив ръст към страната ни“, посочи министърът, като допълни, че по предварителни данни записванията за зимни почивки в България могат да нараснат с около 7 процента.

Димитров отбеляза още, че България продължава да се възприема като дестинация с много добро съотношение между цена и качество. Анализите на туристическите пакети показват увеличение на цените спрямо миналата година в рамките на около 10 до 15 процента, което според него е разумно и съобразено с настоящата икономическа среда.

По думите му предложенията за Коледа и Нова година са разнообразни и обхващат както бюджетни варианти от около 50 евро на вечер, така и висококатегорийни пакети в четири- и петзвездни хотели, достигащи 200-300 евро и повече при луксозните оферти.

Министърът беше категоричен, че туристическият бизнес отчита предизвикателствата, свързани с цените на енергията и инфлацията, като това вече е отразено в ценовата политика на предприятията. Той напомни, че държавата разполага и с механизми за подкрепа, а при необходимост ще бъдат анализирани възможностите за допълнително подпомагане на засегнатите сектори.

Специално внимание беше отделено и на планираните законодателни промени. Една от основните цели е модернизирането на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), чрез което да бъдат обхванати по-ефективно краткосрочните нощувки и настанявания. Според министъра това ще гарантира равнопоставеност между всички участници на пазара и ще доведе до по-добра събираемост на туристическия данък.

Предвижда се още най-малко 50 процента от постъпленията от туристически данък да бъдат използвани за реклама и популяризиране на туристическите дестинации. Идеята е местните власти и общности да получат по-голяма роля при определянето на събитията и маркетинговите инициативи, които развиват съответния регион.

Сред подготвяните промени са и текстове в Закона за туризма и Закона за горите, които да улеснят реализирането на инвестиции в туристическа инфраструктура и изграждането на нови съоръжения. Според Илин Димитров държавата ще предостави необходимата нормативна рамка, а решенията за конкретни проекти следва да бъдат вземани след обществен дебат и с участието на местните общности.

Министърът съобщи и за създаването на гаранционен фонд за защита на туристите. Чрез него ще се осигурява възстановяване на средствата при неизпълнени туристически пътувания, включително в случаите на фалирали туроператори. „Ще бъде така направен, хем да не оскъпява почивката, но да дава сигурност“, заяви той.

Като основна дума за настоящия сезон Димитров посочи „свързаност“, визирайки подобряването на авиовръзките, пътната инфраструктура и достъпа до туристическите центрове. Според него именно добрата транспортна достъпност е от решаващо значение за привличането на повече туристи.

По време на срещата в Банско беше отчетена и готовността на курорта за зимата. Проведени са координирани проверки на туристическите обекти, а лифтовете и системите за изкуствено заснежаване са преминали необходимата техническа профилактика. При благоприятни метеорологични условия ски зоната може да започне работа още от 1 декември, докато официалното откриване на сезона е предвидено за 19 декември.

Министерството на туризма ще популяризира българските зимни курорти чрез мащабна дигитална кампания на вътрешния пазар и в още девет чуждестранни държави.

Министърът подчерта, че Банско за 14-а поредна година е носител на отличието за най-добър ски курорт в България. Допълнително признание за нивото на инфраструктурата и организацията е и домакинството на стартове от Световната купа по алпийски сноуборд, които ще се проведат на 16 и 17 януари 2027 г.

В заключение Илин Димитров заяви, че дългосрочната цел пред Банско е утвърждаването му като четирисезонна туристическа дестинация. Той подчерта и необходимостта от инвестиции в образованието и подготовката на кадри, като определи развитието на българските специалисти като основен приоритет на Министерството на туризма.