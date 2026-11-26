Бюджетът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2027 година е планиран в размер на 1 250,25 млн. евро, което представлява увеличение с 14% спрямо настоящата година. Според министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, ръстът на средствата ще позволи реализацията на повече инвестиции в пътна и водна инфраструктура.

По време на пресконференция министърът представи основните параметри на проектобюджета и акцентите в инвестиционната програма на ведомството за следващата година.

Предвижда се средствата за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа да нараснат със 109 млн. евро или с 24% спрямо 2026 г. По думите на Иван Шишков увеличението е резултат от по-високите приходи от пътни такси, които се очаква да бъдат с около 110 млн. евро повече. Министърът подчерта, че това се постига без повишаване на данъци и такси.

Според него през следващата година ще започне наваксване на редица инфраструктурни проблеми, които дълги години са оставали нерешени.

Особено внимание в бюджета е отделено на проектирането на нови пътни обекти. За тази дейност са заложени 63,13 млн. евро, като това е първият подобен ресурс в бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 2023 година насам.

Средствата ще бъдат насочени към подготовката на проекти за близо 1300 километра пътища, включително за ново строителство и основни ремонти на съществуваща инфраструктура.

Регионалният министър уточни, че реализацията на обектите няма да приключи в рамките на една година, но инвестицията в проектиране ще даде възможност проектите да бъдат реализирани впоследствие, включително чрез механизми за публично-частно партньорство.

Част от подготвителната дейност ще бъде възложена на Националния център за териториално развитие към МРРБ, който вече увеличава капацитета си чрез назначаване на нови специалисти. Останалите проекти ще се възлагат чрез процедури на външни изпълнители.

По време на представянето на бюджета Иван Шишков обърна внимание и на натрупаните задължения и ангажименти на Агенция „Пътна инфраструктура“, които по данни от проверка на Сметната палата надхвърлят 6 млрд. лева от 2019 година насам.

Министърът припомни, че още от 2021 г. е поставял въпроси относно начина на разходване на публичните средства, строителството на пътища и управлението на инфраструктурните проекти.

Той посочи като пример констатация от одита на Сметната палата, според която е отчетено изпълнение на инфраструктурен обект с дължина 48 километра в рамките на едва шест дни – в периода между 12 и 18 декември 2019 година.

Според Иван Шишков резултатите от проверката ще намерят отражение в бъдещата политика и бюджетното планиране на министерството.

Сериозен ресурс е насочен и към водния сектор. През 2027 г. се предвижда да започне проектиране на 40 нови водоснабдителни обекта в 16 области на страната.

За тази цел са планирани инвестиции в размер на 20,57 млн. евро, което е близо десет пъти повече от средствата, вложени през 2026 година.

Сред планираните проекти са и решения за водоснабдяване на населени места, които трябва да бъдат захранвани от язовир „Луда Яна“.

Допълнително около 20 млн. евро ще бъдат насочени към строителство на водоснабдителна инфраструктура, а общият ресурс за водния сектор ще достигне приблизително 45 млн. евро. Това е три пъти повече спрямо средствата, предвидени за същите дейности през настоящата година.

В бюджета са заложени и 5,55 млн. евро за геозащитни обекти, както и още 1,14 млн. евро за изпълнение на превантивни дейности за предотвратяване на свлачища и други рискови процеси.

През 2027 година ще продължи и изпълнението на Инвестиционната програма за общински проекти. За нея са предвидени 650 млн. евро.

Министър Иван Шишков посочи, че средствата са насочени реално към подобряване на условията за живот в населените места, като подчерта доброто сътрудничество между министерството, кметовете и Националното сдружение на общините.

По думите му реализираните до момента проекти трябва да поставят основата на нов модел за регионална политика, насочен към устойчиво развитие на общините и по-добро планиране на публичните инвестиции.