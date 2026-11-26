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25 май и 26 ноември. Това са двете дати, на които от държавното обвинение информира обществеността, в това число и медиите за убийството на Ивана Стойнева в Благоевград.

Защо е важно да се подчертае именно липсата на повече информация от страна на компетентните институции? Защото това е поредната скъсана нишка на комуникацията между разследването, опечалените и всички граждани, интересуващи се от случая.

На 23-и срещу 24 май тази година е извършено престъпление в квартал „Струмско“, което по-късно е квалифицирано като „изхвърляне на тялото“ на момичето през прозорец на апартамент от петия етаж на жилищен блок.

От пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Благоевград в 9.23 ч. е известено до всички медии, че:

Около 00:03 часа на 24.05.2026 г. е получен сигнал, че пред жилищен блок в ж.к. „Струмско“ в Благоевград лежи момиче в безпомощно състояние. От пристигналите незабавно на място полицейски служители е установено, че момичето, което е непълнолетно е починало. При извършен оглед на мястото, от другата страна на жилищната сграда полицаите открили да лежи непълнолетен младеж, който е транспортиран в болница в гр. София с опасност за живота. Задържани са двама младежи, чиято съпричастност се установява, като единият от тях бил в апартамент в сградата във видимо неадекватно състояние, а другия е установен на друго място в града. По първоначална информация младежите са употребили наркотично вещество. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура.

Всички медии, в това число и ИНФОМРЕЖА, започват да търсят за повече информация говорителя на Окръжната прокуратура. От там е известено, че когато има повече информация по случая, медиите ще бъдат сезирани.

На следващия ден – на 25 май, от говорителя е известено след поредно позвъняване от медията ни:

В следобедните часове се очаква прокуратурата в Благоевград да даде повече информация за трагичния случай.

В 17 ч. същия ден е публикувано единственото официално съобщение от страна на държавното обвинение към този момент, в което се съобщава, че:

В хода на разследване е повдигнато обвинение на 20-годишен мъж от гр. Благоевград за престъпление по чл. 115 от НК – умишлено убийство. Проведени са множество действия по разследване – разпити на свидетели, огледи на местопроизшествието, назначени са различни по вид експертизи с цел изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. С постановление на Окръжна прокуратура-Благоевград обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в Окръжен съд-Благоевград искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо лицето.

Такава е внесена, но съдия Диана Узунова не се съобразява с искането на обвинението и освобождава Александър Георгиев, който остава единствен обвиняем и до днес по производството.

На по-късен етап Апелативният съд е потвърдил решението на Окръжния и Георгиев и до днес е на свобода, както и другите двама присъстващи в апартамента.

От обвинението отново не е известено за решението на АС-София.

През октомври бащата и майката на Ивана внасят искане досъдебното производство да бъде преместено от Благоевград в Софийска градска прокуратура. В благоевградската в продължение на май, юни, юли, август, септември и октомври не се съобщава нито на близките, нито на обществеността как се движи разследването, дали се работи и по какви версии. Семейство Стойневи научават, че материалите по производството преминават през ръцете на няколко наблюдаващи прокурори. Първият, който е бил дежурен в нощта на 23 май, си дава отвод по искане на Стойневи. Прехвърля се на втори, после на трети прокурор, а причината – излизане в отпуск в летните месеци.

Така, неофициално в началото на ноември става ясно, че производството е в София, а едва на 26 ноември отново през сайта на Главната прокуратура, и чрез съобщение до медиите е известено за преместването. То се случва символично ден след като в страната ни е отбелязан Международния ден срещу насилието над жени, и 72 часа след проведеното бдение пред Съдебната палата в Благоевград в памет на Ивана.

От столичната институция обещават:

Софийска градска прокуратура ще продължи да информира обществеността, като същевременно гарантира законосъобразното и безпристрастно протичане на всяко производство.

Но и става ясно, че СГП съобщава, че обхватът на разследването е разширен.

Работи се по всички версии, съпоставят се всички доказателства и съобразно тях ще бъде ориентирано развитието на делото.

За този разширен обхват не се споделят подробности, а и такива не са искани, тъй като всеки журналист е наясно, че по време на водено производство могат да бъдат изнасяни много малко данни, така че да не се пречи на разследването.

Тази хронология на мълчанието на институциите вече половин година спрямо обществеността, но и спрямо близките, които са уведомявани за действия през имейли без тема, повдига въпроса, с който започва и самият текст – за скъсаната комуникация, но и отсъствието на човечността, тогава когато близките на жертвата се нуждаят от действия на правосъдието и морална подкрепа. А през цялото време Стойне Стойнев заявява: