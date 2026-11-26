Народното събрание прие на второ четене измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с които се увеличават данъчните облекчения за деца и хора с увреждания, както и размерът на глобите за определени данъчни нарушения.

Одобрените текстове предизвикаха политически сблъсък в пленарната зала. Най-сериозни спорове възникнаха около по-високите санкции, срещу които възражения изразиха представители на ДПС, както и депутати от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Дебатът прерасна в размяна на остри реплики, процедури по начина на водене и лични обяснения между парламентарните групи и „Прогресивна България“.

С окончателно приетите промени се увеличава размерът на данъчните облекчения за деца. Предвидено е намаление на данъчната основа с 5000 евро за едно дете, 10 000 евро за две деца и 15 000 евро за три и повече деца. Данъчното облекчение за отглеждане на дете с увреждане ще достигне 12 000 евро.

Запазва се и досегашната възможност тези облекчения да бъдат използвани авансово през годината чрез работодателя, без да се чака подаването на годишна данъчна декларация.

Сред най-съществените новости е въвеждането на данъчно облекчение за детско развитие. То ще се прилага за реално извършени и документално удостоверени разходи за здравни, образователни и спортни дейности на непълнолетни деца.

Новият механизъм предвижда от годишната данъчна основа да се приспадат направените разходи, но до определен размер. При едно дете максималното облекчение ще бъде до 2000 евро, при две деца – до 4000 евро, а при три и повече деца – до 6000 евро.

Промени са приети и по отношение на данъчните облекчения за хора с намалена работоспособност. За лица с 50 и над 50 процента трайно намалена работоспособност годишната данъчна основа ще се намалява с 5280 евро през 2027 г., с 6660 евро през 2028 г. и с 8100 евро от 2029 г.

Увеличава се и размерът на месечните данъчни облекчения за работещите хора с увреждания. Месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения ще се намалява с 440 евро през 2027 г., с 555 евро през 2028 г. и с 675 евро от 2029 г., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане валидността на съответното решение.

Законодателните промени предвиждат и актуализиране на санкциите за нарушения. За неподаване на данъчна декларация в законоустановения срок глобата или имуществената санкция ще бъде до 500 евро, вместо досегашните 500 лева.

По-високи стават и санкциите при подаване на неверни данни или прикриване на обстоятелства, които водят до определяне на по-нисък данък или до освобождаване от данъчно задължение. В тези случаи глобата или имуществената санкция ще достига до 1000 евро вместо досегашните 1000 лева.

От ДПС заявиха, че ще подкрепят мерките, свързани с данъчните облекчения за деца, за хора с увреждания, както и предложенията в подкрепа на младите и многодетните семейства. Заместник-председателят на парламентарната група Айтен Сабри посочи, че това е последователна политика на партията и подчерта, че подкрепата за уязвимите групи и младите семейства остава сред основните приоритети на ДПС.

Междувременно от „Да, България“ представиха идея за създаване на лична инвестиционна сметка „Бъдеще“ за всяко новородено дете. Предложението предвижда от 1 януари 2027 г. държавата да инвестира по 1000 евро за всяко новородено българче, като средствата да бъдат управлявани на международните капиталови пазари в продължение на 60 години.

Според авторите на инициативата необходимият ресурс за реализирането ѝ ще бъде малко над 50 милиона евро годишно, което представлява около 0,09% от публичните разходи. Предвижда се средствата да бъдат наследяеми и защитени, като допълнителни суми ще могат да се внасят както от близки на детето, така и от самото лице след навършване на пълнолетие.

Предложено е също създаването на специален управителен съвет с участие на Министерството на финансите, Българската народна банка и Комисията за финансов надзор, който да избира фонд мениджър сред водещи компании в Европейския съюз. Средствата ще бъдат инвестирани основно в борсово търгувани индексни фондове на развити капиталови пазари.

От „Продължаваме промяната“ чрез депутата Радослав Рибарски поставиха въпроса за цената на електроенергията за ясли, детски градини, училища, студентски общежития и храмове. Според партията тези институции трябва да плащат електроенергия по тарифи, аналогични на битовите потребители.

От ГЕРБ-СДС също внесоха предложение за компенсации на разходите за електроенергия на училища, детски градини, читалища, общежития и религиозни храмове.

По думите на Йорданка Фандъкова е несправедливо разходите за ток на образователни и обществени институции да остават толкова високи, при положение че те не извършват стопанска дейност и не реализират печалба.

Според Жечо Станков високите цени на електроенергията и горивата продължават да бъдат сериозен проблем за публичните институции, а промяната няма да натовари държавния бюджет, тъй като може да бъде финансирана чрез фонд „Сигурност“.

От своя страна Красимир Вълчев заяви, че според него образованието е сред секторите, засегнати най-сериозно от ограниченията в бюджета и предупреди за риск от допълнително финансово напрежение.