24-годишният Билял от гърменския квартал „Кремиковци“ е бил убит в района на село Перитори в област Драма, Северна Гърция, след като в продължение на 4 дни е бил в неизвестност.

За престъплението е арестуван 50-годишен животновъд, който е бил работодател на жертвата и е направил пълни самопризнания пред разследващите органи.

По данни на гръцките власти задържаният е посочил мястото, където е укрил тялото на младия мъж, след като го е заровил в земеделска местност след извършване на убийството.

Според информация, публикувана от гръцкото електронно издание „ПроТема“, обвиняемият е заявил пред разследващите, че е поддържал сексуална връзка с 24-годишния българин и че между двамата често възниквали конфликти заради искания за пари. По думите му именно това е мотивът, довел до фаталния край.

От информацията става ясно още, че двамата са били свързани и чрез духовно родство, тъй като 50-годишният мъж е бил кръстник на двете деца на жертвата. Едното от децата носело името именно на гърка – Йоргос.

В рамките на разследването е задържан и 23-годишният племенник на животновъда. Срещу него е повдигнато обвинение за съучастие, след като според събраните данни по молба на своя чичо е отишъл до района на Като Неврокопи, откъдето е преместил автомобила на убития до Перитори.

Разследващите все още изясняват дали младият мъж е бил запознат с извършеното убийство към момента на действията си. Именно това е един от основните въпроси, по които продължава предварителното разследване.

Според събраната до момента информация престъплението е било извършено на 21 ноември, именно от тази дата насам близките на Билял нямат връзка с него. След убийството извършителят е натоварил тялото на своя служител в автомобила му, транспортирал го е до земеделски район и го е заровил, за да прикрие следите от престъплението.

След това автомобилът е бил преместен и оставен на друго място, където впоследствие е открит от разследващите органи.

Още в началото на издирвателните действия вниманието на полицията е било насочено към работодателя на жертвата. Причината била информацията, че изчезналият млад мъж е пътувал до района именно за среща с него.

По данни на разследването 24-годишният българин често посещавал Като Неврокопи, където извършвал различни временни и сезонни дейности.

Последвалото разследване и направените самопризнания на 50-годишния мъж отвели служителите на реда до мястото, където било укрито тялото.

Предварителното производство по случая се води от отдела за разследване и разкриване на престъпления в Драма.

Срещу двамата задържани е образувано досъдебно производство. В зависимост от събраните доказателства обвиненията включват умишлено убийство и нарушения на законодателството, свързано с притежанието и използването на оръжие. Срещу 23-годишния мъж е повдигнато и обвинение за съучастие.

Източник: ПроТема