Върховният касационен съд окончателно потвърди отнемането в полза на държавата на парични средства в размер на 288 031,01 евро, равностойни на 563 339,70 лева, открити в банков сейф на бившия главен секретар на Държавната агенция за българите в чужбина Красимир Томов.

С окончателно определение от 19 ноември върховните магистрати са оставили в сила решението за отнемане на сумата, като не са допуснали касационно обжалване по жалбата на ответника.

Съдебният акт слага окончателен край на производството по случая и прави решението за отнемане на средствата окончателно и необжалваемо.

Така сумата от 288 031,01 евро окончателно преминава в полза на държавата след произнасянето на ВКС.

Определението на съда е влязло в законна сила на 19 ноември.

Случаят е свързан с едно от най-шумните разследвания в Държавната агенция за българите в чужбина. Бившият председател на агенцията Петър Харалампиев, както и още трима души, бяха предадени на съд по обвинения за търговия с влияние, подкупи и документни престъпления.

По неофициална информация разследването е било свързано със схема за издаване на удостоверения за български произход на граждани от Северна Македония, Украйна и Молдова срещу заплащане.

Делото беше насрочено за разглеждане от Специализирания наказателен съд.

Припомняме, че в края на октомври 2018 г. Петър Харалампиев беше арестуван при акция на правоохранителните органи по разследване на предполагаема корупционна схема за незаконно издаване на удостоверения за българско гражданство. По време на специализираната операция в Държавната агенция за българите в чужбина бяха задържани повече от 20 души.

Впоследствие кръгът на обвиняемите беше стеснен до четирима души, като единствено Петър Харалампиев и главният секретар на агенцията Красимир Томов останаха в ареста с най-тежката мярка за процесуална принуда.

По-късно Петър Харалампиев беше освободен срещу парична гаранция в размер на 100 000 лева.